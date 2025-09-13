"Evviva u Capicorsu" à Ersa autour de Louis Napoléon Matte

L’office de tourisme de la communauté de communes du Cap Corse, en lien avec son centre d’interprétation patrimonial, l’Emporium du Cap Corse, a initié les Journées il y a quelques mois « Evviva u Capicorsu ». Tout un cycle de manifestations dans les 18 communes du territoire. Chaque édition vise à mettre à l’honneur une thématique forte : un produit local, un savoir-faire, une histoire, une tradition… À cette occasion est mis en place un programme vivant et participatif, mêlant arts, patrimoine, gastronomie et mémoire collective. Objectif : Partager ce qui fait la richesse du Cap Corse, renforcer les liens entre les habitants, faire découvrir les communes autrement, et bâtir un récit commun durable, ancré dans les saisons et dans la vie du territoire.

Après Barrettali et Albo, rendez-vous à la pointe du Cap ce samedi 13 septembre. À cette occasion, une exposition dédiée à l’histoire de Cap Corse Mattei sera dévoilée à la tour de Tollare avant de rejoindre, à l’issue de la manifestation et de façon permanente, la salle communale du Couvent Sainte-Marie. Le programme de cette journée festive s’annonce riche et captivant. Deux expositions complémentaires seront à découvrir : à la tour de Tollare, la première retracera la vie de Louis Napoléon Mattei et son parcours entrepreneurial visionnaire. La seconde au Moulin Mattei, lieu emblématique et véritable vitrine de la marque, permettra de dévoiler une sélection d’anciennes affiches, objets publicitaires et mettra en lumière son rôle de précurseur dans l’art de la communication.

Des conférences viendront enrichir cette journée. Un approfondissement de l’histoire et de l’évolution de la distillerie LN Mattei tout en faisant un parallèle avec la situation industrielle de la Corse à cette époque. Tout a été pensé pour offrir une expérience immersive et accessible à tous. Pour les plus jeunes, une chasse aux trésors sur le thème de Cap Mattei, à la découverte des lieux emblématiques du village de Barcaghju, un parcours ludique pour apprendre en s’amusant. Les passionnés de cocktails auront l’occasion de s’initier à la mixologie grâce à des ateliers organisés dans le cadre enchanteur du jardin historique de la maison familiale de Louis Napoléon Mattei de Barcaghju. L’après-midi se poursuivra dans une ambiance détendue et festive avec une Beach Party aux couleurs de Mattei, entre musique, soleil et convivialité. Enfin, la journée se conclura par une soirée musicale pour finir en beauté ce moment de partage et de fête.





Le programme

9 h 30 – 11 h 15 : Échanges et rencontres autour d’un petit déjeuner à la paillote « Chez Marlène » à Tollari (sur inscription au 04 95 35 40 34 : « I scontri capicursini - Les actions de valorisation à la Pointe du Cap Corse » Intervention de Michel Delaugerre

10 h : Présentation et inauguration de l’exposition LN Mattei à la Tour de Tollari et Présentation des journées Evviva u Capicorsu

12 h : Pause déjeuner

14 h – 16 h : Chasse aux trésors (départ de la place de la chapelle san Petru de Barcaghju, pour les enfants de 5 à 12 ans, sur le thème de Cap Mattei — 10 énigmes dans les lieux emblématiques du village

15 h et 16 h : Deux ateliers de mixologie dans le patio de la Maison de LN. Mattei à Barcaghju — Création et dégustation de cocktails.

15 h – 18 h : Beach Party avec DJ Chris Project à la paillote A Cala, Plage de Barcaghju (sur inscription au 04 95 35 40 34)

16 h : Goûter pour les enfants, place de la chapelle San Petru. Remise de prix au gagnant de la chasse aux trésors.

17 h : Conférence de Dominique Mattei, place de la chapelle San Petru : Histoire de Lohis Napoléon Mattei, les coulisses de son entreprise.

18 h : Conférence de Pierre-Jean Campocasso, place de la chapelle San Petru : La Corse des XIXe et XXe siècles à travers des entrepreneurs et des productions.

20 h : Soirée Mattei au port de carénage de Barcaghju avec le Groupe Spice Boys & DJ Chris Project.





