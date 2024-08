Évènements d’Aleria : 49 ans après, le souvenir de l’acte fondateur du nationalisme corse toujours aussi fort

C’est un tournant dans l’histoire contemporaine de la Corse. Alors que la situation économique de la Corse est très mauvaise et que la colère couve dans la société insulaire depuis des années, le 21 août 1975 une douzaine de militants de l’Action Régionaliste Corse (ARC), emmenés par le Dr Edmond Simeoni, décident d’occuper la cave Depeille à Aleria afin de dénoncer le scandale de la chaptalisation des vins, mais aussi la spoliation des terres agricoles par des propriétaires pieds-noirs de retour d’Algérie. « Il y avait un sentiment de dépossession et en parallèle un sentiment de réappropriation de l’identité corse », se souvient Bernard Acquaviva de l’associu Aleria 75. « Aleria était l’endroit où l’ARC faisait généralement ses assemblées générales et il y avait une sorte d’attente de l’action. Les jeunes souhaitaient un peu plus de radicalité par rapport à la fois de la francisation et à cette injustice que tout le monde avait vue déjà avec la SOMIVAC »



Décision est donc prise d’occuper pacifiquement l’un des symboles du colonialisme agricole. Mais les choses vont tourner au drame. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Michel Poniatowski, décide d’apporter une réponse très forte à ce qui devait à la base rester une simple opération de communication politique et envoie sur place 1 200 gendarmes, des CRS, des blindés et des hélicoptères pour assiéger la cave. Et le 22 août à l’aube, cette réaction disproportionnée de l’État donne lieu un assaut désorganisé des forces de l’ordre qui cause la mort de deux gendarmes mobiles et blesse gravement un militant de l’ARC. « C’est une espèce de mécanique qui fait partie de l’État profond. Le corsisme remettait en cause dans leur tête la notion d’union nationale », commente Bernard Acquaviva, « La France sortait aussi de deux guerres coloniales, donc elle avait besoin de réaffirmer son autorité car elle avait perdu l’Indochine et l’Algérie. À l’époque, le parallèle avec l’Algérie était d’ailleurs fréquent ».