Et si la Corse investissait dans l’industrie du jeu vidéo ?

En France, des régions comme l’Occitanie ou l’Auvergne-Rhônes-Alpes ont permis le développement de cette industrie, via des aides financières à destination des studios qui s’implantent sur leur territoire. La Collectivité de Corse pourrait-elle en faire de même ? Contactée ce vendredi, Antonia Luciani, la conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation, ne nous a pas répondu. Du côté des développeurs corses, on ne veut pas noircir le tableau : « Winterfall a bénéficié d’une subvention de la Collectivité de Corse », rappelle, reconnaissant, Fab Mariani. Pour The Elements Nation, « on a été soutenus financièrement par l’ADEC », poursuit Lydian Feneck. Mais ils sont convaincus qu’il convient d’en faire plus pour occuper le terrain : « Il faut qu’en Corse on comprenne que l’industrie des jeux vidéo, ce n’est pas une industrie du divertissement, qui est là pour rigoler… C’est une industrie en explosion constante, insiste Fab Mariani. Et je regrette que la Corse ne soit pas encore au diapason. » D’autant que l’insularité n’est pas un frein, affirme Lydian Feneck : « Sur l’île de la Réunion, il y a dix-sept studios de jeux vidéo. La Réunion a mis en place des aides pour attirer des talents chez elle. Nous aussi on pourrait le faire, à condition que la CDC donne un coup de pouce financier pour mettre en place cette filière. » Selon Romain Ragusa, le créateur du premier centre dédié à la pratique de l'e-sport en France qui a fait le déplacement à Portivechju, la dimension ludique prend de plus en plus de place dans la société : "On veut tout "gamifier" maintenant. Dans les logiciels d'apprentissage, on met des jeux vidéo car c'est plus facile d'apprendre quand on s'amuse."





Dans son département, il multiplie la mise en place de conférences/ateliers : « On a eu des invités d'Ubi Soft, par exemple. » De son côté, l'Université de Corse n'a pas manqué le train du numérique, elle qui dispose depuis 2016 d'un Fab Lab, c'est à-dire d'un laboratoire de fabrication d'outils numériques . Yannick Stara est à la tête du département des Métiers du multimédia et de l'Internet (MMI). Ses étudiants se dirigent « en majorité vers le graphisme ou la création de contenu, un petit pourcentage sur de la création artistique ou sur les stratégies de communication », détaille-t-il. Et les jeux vidéo ? « On détecte une envie. La plupart en sont passionnés », assure-t-il. L'universitaire verrait d'un bon œil l'ouverture d'un cursus complémentaire au sien, dédié aux jeux vidéo.

Yannick Stara n’est pas qu’un transmetteur de savoirs numériques, il est aussi artiste et a réalisé deux expositions dédiées à la réalité augmentée, à la suite desquelles, avec ses étudiants, il a imaginé un conte immersif dans les rues de Corte en réalité augmentée. Et pour l’an prochain, il est en train de finaliser une convention d’échange avec des étudiants… québecois : « Il y a des réalités concrètes qu’on ne peut comprendre qu’en les touchant du doigt. En partant au Québec, nos étudiants se rendront compte qu’ils sont au niveau. Ils pourront aussi se rapprocher d’un vivier d’entreprises que nous n’avons pas ici. » Jusqu’à céder aux sirènes québecoises du numérique ? « Ca signifierait quitter la Corse, et ça, c’est le plus dur », sourit Yannick Stara.



La Corsica Games Week se poursuit jusqu'à dimanche à Portivechju, à l'espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra.