Les jeux vidéo et de plateaux seront dans le rétro à l'Animu de Portivechju, les 5 et 6 janvier

Le vendredi, c'est jeux de cartes et de plateau



Retro Gaming Days, les vendredi 5 et samedi 6 janvier 2024, de 14 heures à 18 heures, à la médiathèque L'Animu à Porto-Vecchio. Entrée gratuite. l'addiction aux jeux vidéo ne s'est pas réglée en un combo sur une manette, mais les Retro Gaming Days ne sont "pas là pour faire un travail de sensibilisation", ils n'en auraient de toute façon pas le temps en deux jours d'événement. L'association veut simplement éveiller la flamme de la passion qui pourrait, des années plus tard, se transformer en une vocation : "Tout ce que j'ai fait aboutir comme compétences en infographie ou en photographie, à la base ça vient des jeux vidéo", souligne Pierre-Vincent Pietri, qui travaille aujourd'hui au service communication de la Ville de Portivechju.Comme d'autres retaperaient dans leurs garages de flamboyantes Buick ou Chevy, ces passionnés porto-vecchiais mettent plutôt les mains dans le cambouis pour réanimer des bornes Arcade fatiguées par de longues carrières dans les bars corses. "La grosse nouveauté cette année, c'est Sega Touring Car Championship, se réjouit Pierre-François Pietri. On la restaure depuis des mois, du tapis de sol au volant, jusqu'aux enceintes. Tout a été refait, en réutilisant autant que possible les matériaux d'origine." Ces bornes Arcade, elles seront bien sûr présentes aux Retro Gaming Days, qui permettront de jouer ou de rejouer à un nombre de jeux bien difficiles à quantifier.Le samedi, essentiellement, puisque la journée du vendredi sera consacrée aux jeux de cartes et de plateau (rétro aussi), ce qui n'était pas le cas lors des éditions précédentes. L'idée étant de mettre en avant les trésors amassés en la matière par les associations corses I Guerrieri et I Condottieri, mais aussi de présenter des jeux édités ou même crées par des Corses, comme Mazzeri et Faire Play Editions.

Ce qu'il y a à voir ? Les consoles emblématiques de ces années-là, made in Nintendo, Sony ou Sega, qui ne seraient rien aujourd'hui si d'autres, encore plus naphtalinées (Amstrad, Amiga ou Atari), n'avaient pas ouvert la voie auprès du grand public. On trouvera aussi des curiosités, comme ce Power Glove, un "gant-manette" commercialisé par Nintendo en 1989, mais qui n'aura pas laissé un souvenir impérissable, à cause de sa technologie infrarouge un poil aléatoire...Ces reliques vidéoludiques ont été rassemblées à l'Animu par l'association Sud Corse Retrogaming qui les mettra à la disposition de tous, gratuitement, le samedi 6 janvier de 14 heures à 18 heures. Ces passionnés, qui organisent aussi la Corsica Games Week , militent pour ériger en valeur refuge la convivialité face à la compétitivité qui prend souvent le dessus, de nos jours, dans l'univers des jeux vidéo en ligne. "Avec Internet, on est bien souvent seul derrière son écran, constate Pierre-Vincent Pietri, vice-président de Sud Corse Rétrogaming. Nous, on veut rapprocher les gens, créer du lien, montrer comment c'était avant."N'allez pas croire pour autant que le trentenaire porto-vecchiais adopte un discours passéiste qui rejetterait les dernières consoles PlayStation et Xbox. "Au contraire, l'e-sport a aidé à dédiaboliser le jeu vidéo, estime Pierre-Vincent Pietri. Lors des premières éditions des Retro Gaming Days, on entendait toujours des discours de parents qui disaient que les jeux vidéo, c'est violent", entre autres clichés qui leur ont longtemps collé à la peau. "Mais depuis deux ou trois ans, on n'a plus ces échos négatifs" constate le gamer :"Notre rôle aussi, c'est d'expliquer aux parents qu'il y a des débouchés dans le jeu vidéo et qu'à l'ère du tout numérique, ce n'est pas juste du divertissement."D'un autre côté,