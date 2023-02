Corsica Games Week, premier salon de jeux-vidéo à Portivechju

Cette manifestation qui débutera vendredi à 10 heures pour s’achever dimanche en deuxième partie d’après-midi s’adresse à tous les acteurs insulaires du jeu vidéo, créateurs, programmeurs, graphistes, musiciens, joueurs passionnés ou occasionnels..



L’objectif du Corsica Games Week, premier du nom, est de permettre et de faciliter cette idée de partage, d’échanges et de conseil en replaçant l’humain au centre de toute chose et là précisément du monde du numérique.

On est bien loin de la vision isolationniste souvent colportée à tort des jeux-vidéos.



Les temps forts seront nombreux lors de ces trois journées où l’on note la présence remarquable du parrain de cette manifestation à savoir Douglas Alvès, spécialiste de l’histoire du jeu vidéo et des évolutions technologiques, enseignant, il est également historien et conseiller pour l’association MO5, en l’occurrence la plus grande association de conservation du patrimoine vidéoludique de l’Hexagone. A cela il convient d’ajouter son rôle d’auteur et de consultant pour différents magazines et médias dont Arte, France 4..

Douglas Alvès animera d’ailleurs une conférence le samedi 4 avril justement sur l’histoire des jeux-vidéos.



Une version initiale haut de gamme qui bénéficiera, de plus, du soutien de l’Office du Tourisme Intercommunal de Portivechju et du SC Bastia Esports qui sera bien présent dans la Cité du Sel avec Stefanu Giovacchini, qui fait partie du top 200 européen, et d’Yvan Marcelli. Deux joueurs qu’il sera possible d’affronter tout au long de ce salon.



Comme on peut le constater le CGW, premier du nom ne sera à manquer sous aucun prétexte.