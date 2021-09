Le Fab Lab Pro, enfin, dans ses murs à Corte

Depuis cinq ans, réunis entre les murs di u Palazzu Naziunale, le Fab Lab de l'université, le Pôle pépites et le coworking sont un lien de création unique en Corse où patrimoine et innovation cohabitent pour offrir à tous les makers qui le souhaitent un accompagnement vers la réussite de leur projet. Aujourd'hui ce lieu d'expérimentation, à la dynamique positive, a ouvert son espace pro et investi les locaux de la Caserne Padoue.Au fil du temps ce tiers-lieu, labelissé Fabrique de Territoire en 2020 par l'agence nationale de la cohésion du territoire, a permis à plus de 150 créateurs de renouer "explique Vannina Bernard-Leoni, directrice du pôle Innovation et Développement de l'Université."L'ouverture du Fab Lab Pro c'est l'inauguration d'une nouvelle phase", continue Vannina Bernard-Leoni, "Un nouveau local de 200 m2 qui s'ajoute à l'existant et où des nouvelles machines sont installées pour permettre aux usagers de passer à de la production en petite série."Fini donc le projet pédagogique, le prototypage et la découverte, au Fab Lab Pro les acteurs économiques du territoire utilisent les machines pour produire, comme Jean-Luc Alfonsi qui développe une marque de luminaires découpé au laser qui s'appelleet qui envisage une commercialisations nationale de ses produits. "Nous on l'accompagne à franchir ce cap. C'était déjà le cas, mais là on va l'assumer encore plus." détaille la directrice.Pour valoriser toujours plus l'artisanat et la création insulaires, l'Université de Corse a mis en place cette année le diplôme étudiant entrepreneur, option métiers d'art et design (D2E). La première promotion, de ce diplôme universitaire mené avec l'IUT, le Pôle innovation et développement de l'université, le Pôle pépite et en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat a été accueillie ce mardi lors de l'inauguration de cet espace pro. "Une formation ouverte aussi bien aux artisans déjà en exercice qu'aux étudiants ou aux personnes en reconversion," explique Vannina Bernard-Leoni qui se rejoui qu'aujourd'hui la Corse ait