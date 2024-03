Fabrique ton jeu vidéo durant la deuxième édition de la Corsica Games Week à Portivechju

« - Tu as fais quoi pendant les vacances ?

- J’ai fabriqué un jeu vidéo. »

Lundi au collège, les jeunes qui se sont inscrits à la Gaming Factory pourront se monter un peu la sega devant leurs copains. En quatre ou cinq jours, ils auront imaginé un jeu vidéo, de A à Z, sur un thème imposé : la Corse et sa culture. Pour l'heure, une douzaine d’adolescents se sont inscrits à des ateliers d’écriture, de game design (création de personnages, des décors et des niveaux du jeu), de sound design et de programmation. « On veut les faire travailler comme une vraie équipe de jeux vidéo », ambitionne Pierre-Vincent Pietri, vice-président de l’association Sud Corse Retrogaming, organisatrice de l’événement (avec la municipalité). Concrètement, « chacun s’occupera de sa propre partie et on mettra tout le monde en corrélation ». Bien entendu, ces jeunes développeurs ne seront pas seuls. Des professionnels les encadreront durant les divers ateliers qui auront lieu à l’Animu, matin et après-midi, de mardi à vendredi. Parmi eux, il y aura notamment Pierre Esteve, un compositeur et sound designer reconnu du milieu vidéoludique français.



"Provoquer des rencontres"



La Corsica Games Week accueillera également Rémi Bodin, ce samedi. C’est un développeur de jeux vidéo qui a grandi à… Portivechju : « Il a réussi à travailler dans ce milieu car c’est un passionné », saluent Pierre-Vincent Pietri et Charly Picciocchi, qui l’ont invité. Il animera une conférence samedi matin sur les métiers du jeu vidéo. De quoi susciter des vocations. « Il n’y a pas d’école de jeux vidéo en Corse, mais on peut arriver à percer, Rémi le prouve, souligne Charly Picciocchi, trésorier de Sud Corse Retrogaming. On est cette espèce de catalyseur. On provoque des rencontres. » Des intervenants d’écoles de jeux vidéo basés à Toulon, Paris et Montpellier pourront échanger tout le week-end avec les jeunes qui envisagent de suivre les traces de Rémi Bodin.



Et dimanche, le jeu vidéo qui aura été conçu durant la semaine sera jouable sur huit écrans de la salle rouge du centre culturel. Au-delà de ce travail collectif, la Corsica Games Week, c’est une dizaine de consoles mises à disposition de tous, gratuitement, à l’espace Jean-Paul De Rocca Serra. Des jeux musicaux pour mettre un peu d’ambiance, mais aussi en réalité virtuelle. Un espace d’exposition retracera l’histoire des jeux vidéo, tandis qu’une partie du staff qui a créé la web-série à succès Noob viendra à la rencontre de la communauté « geek » de Corse.