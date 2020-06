Escapade en Balagne pour le pilote de F1 Charles Leclerc

Le pilote de F1 Charles Leclerc a quitté la Principauté de Monaco, où il réside, pour regagner, à bord d'un bateau, le port de la Marine de Sant'Ambroggio en Balagne.

Une petite escapade en famille qu'il s'est octroyé en vu de prochaines vacances qu'il compte bien passer dans ce secteur.

Sur place, il a retrouvé un ami d'enfance Jean-Philippe Giudicelli et autres connaissances.

Sportif dans l'âme, Charles Leclerc avait prévu une sortie en VTT avec le "Muntagna Bikes Balagna", avant de se désister pour un problème familial.

En soirée, le pilote Ferrari s'est bien rattrapé au Ranch Cantarettu City" sur la commune de Pigna où avec ses amis il a justement retrouvé le propriétaire des lieux et président du club de VTT Jean-Philippe Martelli et son fils Antoine-Jean pour cette fois déguster au barbecue une pièce estampillée "Pluma de porc ibérique".

A cette occasion, Jean-Philippe Martelli lui a remis symboliquement le maillot de "Muntagna Bikes Balagna".

Au cours de cette soirée très décontractée, Charles Leclerc a échangé un petit moment avec le pilote de rallye automobile Kevin Frédenucci, vainqueur de la dernière édition du Rallye de Balagne.

Le champion a largué les amarres ce matin pour la principauté de Monaco avant de rejoindre l'Autriche où au volant de sa Ferrari il participera au Grand Prix d'Autriche qui se disputera sur le circuit de Spielberg.

Mais promis, juré, entre deux courses il rejoindra à chaque fois que cela sera possible la Balagne...