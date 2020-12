Escale bastiaise pour l'impressionnant "Scarlet Lady"

a qualité de vie à bord est garantie par la certification « classe de confort », attestant de niveaux minimaux de bruit et de vibrations, ainsi que par l’utilisation intensive de la domotique. Celle-ci, couplée à l’utilisation par les passagers d’une application sur smartphones, permet aux croisiéristes de gérer un large éventail de services en cabine, comme la climatisation, l’éclairage, l’ouverture et la fermeture des stores, la musique ou encore la télévision.

"La conception de

se distingue par l’attention particulière accordée à la récupération d’énergie, avec des technologies alternatives de pointe qui réduisent l’impact environnemental global du paquebot. A titre d’exemple, le navire est équipé d’un système de production d’énergie d’environ 1 MW, qui utilise la chaleur perdue du moteur diesel. Le navire est également équipé d’un système d’épuration pour la gestion des déchets de dioxyde de soufre et d’un convertisseur catalytique qui réduit les oxydes d’azote.

est entièrement équipé d’éclairages LED pour réduire la consommation d’énergie et la conception hydrodynamique de la coque offre d’excellentes performances avec une économie de carburant conséquente" précise encore

Selon Escale Croisière.Com Scarlet Lady mesure 278 mètres de long pour 38 de large avec un tonnage d’environ 110 000 GT. Le paquebot, premier d'une série de 4, dispose de plus de 1 400 des cabines et peut accueillir plus de 2 770 passagers et 1 160 membres d’équipage.Toujours selon la même source, lScarlet LadyScarlet LadyEscale Croisière.Com