Escalade : les jeunes Corses en route pour les championnats de France

Trois épreuves – blocs, vitesse et difficultés – ont rythmé la compétition sur différents sites. Les épreuves de blocs et de vitesse se sont déroulées à Corte, tandis que le Palatinu d’Ajaccio a accueilli les épreuves de difficultés pour l’ensemble des catégories, à l’exception des seniors et vétérans.



Les qualifiés en route pour Chamonix et Thionville

Chez les U16, en demi-finales à Chamonix dès ce week-end, Charlie Libourel (Corsica Roc), Sarah Heckmann (Bloc Session), Yann Duranton, Lysandre Sauvagnac et Andria Baldovini se sont distingués.

Pour les finales de Thionville en juin, Jean-Antoine Fresi et Orlane Mesnard (U18), ainsi que Oyhana Issartel et Laly Poissonneau (U20), représenteront fièrement la Corse.