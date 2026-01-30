Escalade - Trois jeunes Corses qualifiés pour les finales des Championnats de France de bloc

Cette participation confirme la progression régulière du niveau insulaire observée depuis plusieurs saisons. Elle se traduit cette année par un résultat inédit : trois jeunes athlètes corses se qualifient pour les finales nationales, prévues à Mâcon les 7 et 8 février.





En catégorie U19, Jean-Antoine Fresi (Corsica Roc) termine à la 15ᵉ place. En U15,Nino Vacher (I Muntagnoli di Corti) se classe 14ᵉ. Toujours en U15, Liria Angeli (Serena Grimp’) signe la meilleure performance corse avec une 7ᵉ place en finale, après avoir terminé 4ᵉ des qualifications.



Grâce à ces résultats, les trois grimpeurs intègrent le cercle des 50 meilleurs Français de leur catégorie. Une confirmation de leur régularité depuis le début de la saison, où ils se positionnent fréquemment entre la 20ᵉ et la 30ᵉ place lors des étapes de Coupe de France.





Ces athlètes figurent par ailleurs parmi les premiers jeunes bénéficiaires du statut de sportif de haut niveau régional, mis en place depuis trois ans. Ils s’entraînent au sein de leurs clubs respectifs et, pour certains, en complément au CSJC, afin de préparer ces échéances nationales. Des performances d’autant plus significatives que la Corse ne dispose pas d’infrastructures équivalentes à celles des structures continentales.





Autre indicateur de la dynamique actuelle de l’escalade insulaire : les trois qualifiés sont issus de trois clubs différents, situés à Ghisonaccia, Corte et Ajaccio.