CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2 - Le SC Bastia rate, encore une fois, le coche face à Nancy (0-0) 30/01/2026 Langue corse : l’Assemblée acte un « saut qualitatif » de la politique linguistique 30/01/2026 L’État, le rectorat et la Collectivité de Corse s’engagent pour une meilleure égalité des sexes dans les parcours scolaires 30/01/2026 Une nouvelle maison France Services ouvre à La Poste d’Erbalonga 30/01/2026

Escalade - Trois jeunes Corses qualifiés pour les finales des Championnats de France de bloc


La rédaction le Vendredi 30 Janvier 2026 à 19:14

Dans la continuité des Championnats régionaux organisés les 10 et 11 janvier derniers, douze jeunes grimpeurs corses se sont rendus à Chamonix pour disputer les demi-finales des Championnats de France de bloc.



Escalade - Trois jeunes Corses qualifiés pour les finales des Championnats de France de bloc
Cette participation confirme la progression régulière du niveau insulaire observée depuis plusieurs saisons. Elle se traduit cette année par un résultat inédit : trois jeunes athlètes corses se qualifient pour les finales nationales, prévues à Mâcon les 7 et 8 février.


En catégorie U19, Jean-Antoine Fresi (Corsica Roc) termine à la 15ᵉ place. En U15,Nino Vacher (I Muntagnoli di Corti) se classe 14ᵉ. Toujours en U15, Liria Angeli (Serena Grimp’) signe la meilleure performance corse avec une 7ᵉ place en finale, après avoir terminé 4ᵉ des qualifications.

Grâce à ces résultats, les trois grimpeurs intègrent le cercle des 50 meilleurs Français de leur catégorie. Une confirmation de leur régularité depuis le début de la saison, où ils se positionnent fréquemment entre la 20ᵉ et la 30ᵉ place lors des étapes de Coupe de France.


Ces athlètes figurent par ailleurs parmi les premiers jeunes bénéficiaires du statut de sportif de haut niveau régional, mis en place depuis trois ans. Ils s’entraînent au sein de leurs clubs respectifs et, pour certains, en complément au CSJC, afin de préparer ces échéances nationales. Des performances d’autant plus significatives que la Corse ne dispose pas d’infrastructures équivalentes à celles des structures continentales.


Autre indicateur de la dynamique actuelle de l’escalade insulaire : les trois qualifiés sont issus de trois clubs différents, situés à Ghisonaccia, Corte et Ajaccio.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos