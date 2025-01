Escalade : Corte et Ajaccio accueillent le 5ème Championnat régional corse

Le rendez-vous est donné. Les passionnés d’escalade se retrouveront ce week-end à Corte et Ajaccio pour le 5ème Championnat Régional Corse d’Escalade. Cet événement, organisé par la Ligue Corse Montagne Escalade, s’annonce comme une compétition intense, mettant en lumière les talents insulaires dans trois disciplines phares : la difficulté, le bloc et la vitesse.



Les participants, répartis en sept catégories d’âge, rivaliseront d’adresse sur trois sites emblématiques : le Palatinu d’Ajaccio, le gymnase Chabrière à Corte, et la halle des sports de l’université de Corte. Parmi les moments forts, l’épreuve de difficulté mettra à l’épreuve les grimpeurs sur un mur de 15 mètres, tandis que l’épreuve de vitesse promet des courses haletantes sur des parcours identiques chronométrés.



L’édition 2025 marque également une étape dans le développement de l’escalade en Corse, avec plus de 600 licenciés répartis dans six clubs. La Ligue, en plus de promouvoir cette discipline, s’implique activement dans la préservation des terrains naturels et l’éducation des jeunes grimpeurs.



Les qualifications débuteront dès samedi matin pour les catégories U12 à U18. Les finales se tiendront dans l’après-midi, suivies des podiums pour les épreuves de bloc. Dimanche, place aux épreuves de difficulté et de vitesse à Ajaccio, où les meilleurs grimpeurs seront récompensés en fin de journée.



La Ligue Corse Montagne Escalade invite le public à venir encourager les participants et à découvrir cette discipline spectaculaire. Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de sports de montagne et de sensations fortes.