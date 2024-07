Erbalunga met le Cap sur le Rire du 15 au 17 juillet

Pour la dixième année consécutive, Cap sur le rire met les petits plats dans les grands et entend bien poursuivre sur sa lancée, celle de « guérir les maux par l'humour ». Une véritable bouffée d'air frais au cœur de l'été. Les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juillet, le festival qui a accueilli les plus grandes stars de l'humour au cours de la dernière décennie investit une nouvelle fois le théâtre de verdure d'Erbalunga avec des têtes d'affiche toujours aussi qualitatives. Fait rare dans le monde humoristique, Cap sur le rire propose cette année une affiche majoritairement féminine.



Des artistes de renom



Cette fois-ci, ce sont D'Jal (de son vrai nom Djalel Biad), actuellement en tournée avec son one-man-show En pleine conscience, Elena Nagapetyan, qui sillonne la France avec Ça valait le coup, et Caroline Vigneaux avec son nouveau spectacle In Vigneaux Veritas qui débarqueront dans le village du Cap Corse. Venus chacun avec leurs spécificités, les professionnels de l'humour ont été choisis pour satisfaire le plus grand nombre de spectateurs. « D'Jal a un style d'écriture très populaire, qui correspond à tous les types de publics, tandis qu'Elena Nagapetyan a un humour beaucoup plus cru. Quant à Caroline Vigneaux, sa proposition est plus cérébrale », explique Olivier Nicolaï, co-fondateur de l'événement.



Un palmarès impressionnant



Cette programmation toujours impeccable semble payante, puisque les 1 200 places disponibles chaque soir sont presque épuisées à quelques jours du coup d'envoi de cette édition anniversaire. Les spectateurs locaux, qui constituent la majeure partie du public, font le déplacement depuis les quatre coins de la Corse pour assister aux spectacles. « Nous voyons de plus en plus d'habitués, des visages que nous retrouvons d'une année sur l'autre », remarque Olivier Nicolaï, aux commandes de l'événement depuis sa création en 2014.



Lors des premières éditions, certains spectateurs venaient pour soutenir la démarche locale, mais désormais, « ces mêmes personnes prennent leurs places pour la qualité de la manifestation ». Dix pour cent des spectateurs, séduits par la programmation, s'offrent même le pass Rigolade, un billet donnant accès aux trois soirées à un tarif préférentiel (90 €). Et pour cause, durant ces dix ans de programmation spectaculaire, Cap sur le rire a brillamment relevé le défi de s'établir comme le festival de référence sur l'île de beauté. Il a notamment vu passer des « comédiens de grande envergure dans le domaine du spectacle », à l'instar de Redouane Bougheraba, devenu depuis le premier humoriste à avoir rempli le stade Vélodrome. Au fil des ans, Maxime Gasteuil, Fabrice Éboué, Kev Adams, Inès Reg, Gaspard Proust, Jarry, Camille Lellouche, et tant d'autres ont foulé les planches du théâtre de verdure du Cap.