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Équitation - 4e Mountain Trail à Calvi ce dimanche


Philippe Jammes le Samedi 3 Octobre 2026 à 14:00

L’association Equitable-Corse, sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation, organise ce dimanche 4 octobre à Calvi à partir de 9h30, un concours équestre de Mountain Trail dans l’enceinte du centre aéré dans la Pinède. Les bénéfices de la journée permettront de contribuer aux soins des équidés recueillis par l’association.



Les épreuves démontrent la qualité de la relation homme/cheval, la complicité entre le cavalier et son équidé
Les épreuves démontrent la qualité de la relation homme/cheval, la complicité entre le cavalier et son équidé

Passer des obstacles, évoluer sur des parcours inspirés de ceux que l’on peut rencontrer en pleine nature, mais surtout montrer toute la complicité qui unit le cavalier à son cheval. Ce dimanche 4 octobre, le Mountain Trail sera une nouvelle fois à l’honneur à Calvi. Sous l’égide de la Fédération française d’équitation, l’association Equitable-Corse organise la quatrième édition de son concours dans l’enceinte du centre aéré, au cœur de la pinède.

À partir de 9h30, cavaliers et équidés devront se mesurer à différents obstacles naturels destinés à mettre en valeur les qualités du cheval d’extérieur. Une discipline dans laquelle la performance ne fait pas tout. Le Mountain Trail vise également à démontrer « la qualité de la relation homme/cheval » et la complicité développée entre les deux, aussi bien à pied qu’en selle. Confiance, courage et maîtrise seront ainsi indispensables pour venir à bout des différents parcours.

Accessible à toutes les races d’équidés et aux pratiquants de différentes disciplines équestres, le Mountain Trail peut se pratiquer à pied ou en selle, en solo mais aussi en duo, avec une personne à pied et une autre à cheval.

Pour cette quatrième édition calvaise, plusieurs catégories seront représentées. Les plus jeunes pourront participer aux épreuves Club Poney A et B, réservées aux cavaliers de moins de 12 ans accompagnés de poneys mesurant jusqu’à 1,30 m. Les catégories Club 2, Club 1 et Club Élite seront également au programme tout au long de la journée.

Au-delà de la compétition, ce rendez-vous permettra aussi de soutenir les actions menées tout au long de l’année par Equitable-Corse. L’association se consacre notamment au sauvetage d’équidés et à leur prise en charge. L’intégralité des bénéfices de cette quatrième édition servira ainsi à entretenir et à soigner les chevaux et poneys recueillis par l’association.

 





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