Équitation - 4e Mountain Trail à Calvi ce dimanche

Passer des obstacles, évoluer sur des parcours inspirés de ceux que l’on peut rencontrer en pleine nature, mais surtout montrer toute la complicité qui unit le cavalier à son cheval. Ce dimanche 4 octobre, le Mountain Trail sera une nouvelle fois à l’honneur à Calvi. Sous l’égide de la Fédération française d’équitation, l’association Equitable-Corse organise la quatrième édition de son concours dans l’enceinte du centre aéré, au cœur de la pinède.



À partir de 9h30, cavaliers et équidés devront se mesurer à différents obstacles naturels destinés à mettre en valeur les qualités du cheval d’extérieur. Une discipline dans laquelle la performance ne fait pas tout. Le Mountain Trail vise également à démontrer « la qualité de la relation homme/cheval » et la complicité développée entre les deux, aussi bien à pied qu’en selle. Confiance, courage et maîtrise seront ainsi indispensables pour venir à bout des différents parcours.



Accessible à toutes les races d’équidés et aux pratiquants de différentes disciplines équestres, le Mountain Trail peut se pratiquer à pied ou en selle, en solo mais aussi en duo, avec une personne à pied et une autre à cheval.



Pour cette quatrième édition calvaise, plusieurs catégories seront représentées. Les plus jeunes pourront participer aux épreuves Club Poney A et B, réservées aux cavaliers de moins de 12 ans accompagnés de poneys mesurant jusqu’à 1,30 m. Les catégories Club 2, Club 1 et Club Élite seront également au programme tout au long de la journée.



Au-delà de la compétition, ce rendez-vous permettra aussi de soutenir les actions menées tout au long de l’année par Equitable-Corse. L’association se consacre notamment au sauvetage d’équidés et à leur prise en charge. L’intégralité des bénéfices de cette quatrième édition servira ainsi à entretenir et à soigner les chevaux et poneys recueillis par l’association.





