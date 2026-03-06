« Entretiens d'Aurélius » : Deux très intéressants rendez-vous à Bastia.

Ce vendredi 29 mai, Tristan Casabianca sera l’hôte de l’hôtel Central, rue Miot à 17h30. Chercheur et auteur corse, il est spécialisé dans l’étude du suaire, ou linceul, de Turin.

Passionné par les questions mêlant histoire, science et philosophie religieuse, il s’est fait connaître pour ses travaux critiques autour des analyses scientifiques du Saint Suaire.

Il a notamment participé à la réévaluation des données de datation au carbone 14 réalisées en 1988, relançant le débat sur l’authenticité du linceul. Ses recherches croisent historiographie, philosophie des sciences et théologie. Thème de la conférence : « Le linceul de Turin : Controverse ou mauvaise foi ». Cette conférence sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces de l’ouvrage de l’auteur.

Samedi 30 mai, même lieu, même heure, la romancière et architecte franco-algérienne pour « Bastia-Alger : Une Méditerranée en commun ».

Issue d’une double culture algérienne et française, Nadia Galy quitte l’Algérie à l’âge de 18 ans pour poursuivre des études d’architecture en France. Elle partage ensuite sa vie entre Paris, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Corse, où elle développe à la fois une carrière d’architecte et d’écrivaine. Ses romans explorent souvent les thèmes de l’identité, de l’exil, de la mémoire et des tensions sociales entre les deux rives de la Méditerranée. Un échange suivra ainsi que la dédicace de son livre.

