Entre tango et traditions : les contes corses de Dominique Giorgi

Dominique Giorgi, vous êtes à la croisée de deux identités fortes : Corse et Gasconne. Pouvez-vous nous parler de l'impact de ces racines sur votre travail d'écrivain ?

Bien sûr. Mon héritage est un mélange fascinant de deux cultures profondément ancrées en moi. D'un côté, la Corse, à travers ma famille paternelle originaire de la vallée du Taravo, et de l'autre, la Gasconne, région d'origine de ma mère. Mes longues vacances en Corse ont renforcé mon attachement à cette île et ont éveillé en moi une quête de compréhension plus profonde de son histoire, sa langue et sa culture. Ces deux identités se mêlent harmonieusement dans mes écrits, enrichissant chaque histoire de leurs particularités uniques.



Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et comment il influence votre écriture ?

Je suis un haut fonctionnaire, avec une carrière principalement orientée vers le domaine social, après des études en sciences politiques, histoire et droit. Mon rôle d'Inspecteur général des affaires sociales me permet de maintenir une perspective analytique et empathique, qui se reflète dans mes écrits. Mon parcours diversifié m'a offert une richesse d'expériences et de perspectives que j'intègre dans mes récits, cherchant toujours à capturer la complexité et la profondeur des personnages et des situations que je décris.



Le Tango Corse est un recueil de nouvelles qui se penche sur divers aspects de la culture corse. Quelle était l'idée maîtresse derrière ce livre ?

L'idée centrale de ce recueil était de rendre hommage à cette île que j'affectionne tant. Les nouvelles sont des portraits vivants de la Corse, allant de l'éleveur passionné de tango à l'ancien ambassadeur en retraite. À travers ces récits, j'explore différents aspects de la vie corse, des histoires poignantes aux moments de légèreté et d'humour. Le tango corse, en particulier, symbolise l'esprit vibrant et la complexité de cette culture unique.



Comment avez-vous mêlé réalité et fiction dans votre écriture ?

Mon écriture est un équilibre entre faits réels et fiction. J'ai puisé dans des éléments historiques et culturels précis pour donner vie à mes récits, tout en intégrant des éléments imaginaires pour enrichir les histoires. Par exemple, la nouvelle inspirée par Colomba de Mérimée transpose l'action dans un contexte moderne, tandis que d'autres récits, comme celui du jeune engagé dans la première armée française, sont fondés sur des recherches historiques approfondies. Les lieux et les personnages sont souvent basés sur des éléments réels, mais le fil conducteur de l'histoire est généralement fictif.



Vous avez déjà publié un ouvrage universitaire avant ce recueil de nouvelles. Avez-vous d'autres projets littéraires en cours ?

En effet, j'ai publié plusieurs ouvrages universitaires, dont La solidarité en quête de sens en 2018. En matière de fiction, Le Tango Corse est mon deuxième recueil de nouvelles, après La Dormeuse du Couloumé, dédié à la Gascogne. Je travaille actuellement sur un troisième recueil centré sur le thème des « revenants », avec certaines nouvelles se déroulant en Corse. Je suis impatient de partager ces nouvelles histoires et de continuer à explorer les fascinantes facettes de la Corse et de la Gascogne à travers ma plume.