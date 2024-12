Entre Dunkerque et Ajaccio, un week-end riche pour la gymnastique Corse

À Dunkerque, Lisa Astolfi (AG Balagne) et Mia Bouche (GC Paese Aiaccinu) ont pu se mesurer à l’élite de la gymnastique nationale, avec notamment de nombreuses gymnastes issues de la filière de Haut-Niveau et des pôles espoirs.



Caroline Cuttoli (responsable technique GAF) et Isabelle Gatti (entraîneur AG Balagne) se confient suite à la compétition : « Cette expérience a été très enrichissante pour les gymnastes et pour nous, avec la découverte de l’exigence du haut niveau. Nous avons pu avoir des échanges très constructifs avec nos homologues venus d’autres régions, dans l’optique d’organiser des stages les uns chez les autres à l’avenir, et continuer de progresser.

Nos gymnastes ont vécu cette immersion comme une véritable source de motivation pour la suite de la saison. Elles ont confié « on veut faire comme elles ! » témoignant ainsi de leur ambition.



Nous avons identifié des pistes d’amélioration à mettre en œuvre lors de nos stages régionaux et dans les clubs, notamment sur nos créneaux en horaires aménagés, afin de nous rapprocher du haut niveau national. »



Dans le même temps, le CSJC d’Ajaccio accueillait les Championnats de Corse de gymnastique rythmique, qualificatifs pour les Championnats de France qui auront lieu en janvier.

Au terme d’un événement enrichi par la présence d’Eva Tarditi, ancienne Gymnaste devenue danseuse professionnelle, de l’école Danse Passion venue présenter la prestation qui l’a récemment sacrée championne d’Europe de claquettes, et de différents groupes GR du GCPA, Tessa Bernard, Julia Saraïs et Delphine Puccetti (GCPA) emportaient le titre régional dans leur catégorie respective.



Comme la saison dernière, Tessa Bernard et Delphine Puccetti décrochent par la même occasion leur qualification pour les Championnats de France, avec l’ambition de décrocher leur première médaille nationale.