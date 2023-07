Énorme succès pour Mangamania Bastia #3

« Pour la 1re édition, vous étiez une dizaine dans la salle. Cette année vous êtes 350 dans les gradins » se réjouissait au micro à 14h30 François-Xavier Leoncini sous les applaudissements du public donc venu en nombre. Dans les coulisses, sa complice Jessica Pinna, elle aussi à l’animation des ateliers du centre culturel, peaufinait le défilé des quelque 25 cosplayers aux costumes les plus divers et variés. Cette 3e édition avait débuté dès 10 heures le matin avec différents ateliers : dessins, manga, gaming, goodies, maquillage, librairie...

Après le défilé, place à une table ronde avec des pointures : Mangaka avec Camille Moulin-Dupré, Philippe Cardonna, Florence Torta, Fabien Dalmasso et Matthieu Pinon.

La journée se terminait par la présentation de la 2e édition du magazine Salta, le Shonen Jump de Mangamania Bastia et un quizz géant sur la culture manga.