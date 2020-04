Encore un feu à Ville-di-Paraso : les sapeurs-pompiers de Balagne ont autre chose à faire…

Cet énième incendie du genre en Balagne, intervient en pleine situation de crise, provoquée par l’épidémie de Coronavirus et a obligé les sapeurs-pompiers de Balagne à déployer des moyens qui n’ont pu opérer en raison d’une absence d’accessibilité.





Les autorités ont beau répéter qu’il est vivement décommandé de procéder à la pratique de l’écobuage, afin de préserver l’action des moyens de secours aux personnes engagés dans le combat contre le Covid-19, rien n’y fait, il reste toujours des individus qui s’affranchissent de leur responsabilité, bravent les interdits et semblent bénéficier depuis trop longtemps d’une impunité totale qui, pour une majorité de Balanins, a trop duré.





A l’heure où la Corse est confrontée à des enjeux sanitaires, économiques et sociaux majeurs cruciaux pour son avenir, il serait grand temps que tout le monde rentre dans les rangs une bonne fois pour toutes et observe, enfin, les règles essentielles qui doivent assurer la survie du plus grand nombre.



NDLR : l’arrêté d’emploi du feu interdit en tout temps de brûler des végétaux sur pieds ….