En mémoire d'Armelle, Bastia se mobilise pour les enfants malades

Dans les rues de Bastia, ce dimanche 27 octobre, une centaine de personnes ont marché en hommage à Armelle Carnasciali, emportée par un cancer en 2016, à seulement 33 ans. Quatre kilomètres parcourus sous le signe de la solidarité pour soutenir les enfants malades et leurs proches, un combat auquel l'association Armelle, fondée en mémoire de la jeune femme, consacre ses efforts depuis sa création.



Cette marche, initiée en 2016, rassemble chaque année des participants désireux de faire un geste pour une cause qui leur tient à cœur. Aider les enfants et les jeunes adultes atteints de maladies, quelle que soit leur pathologie est l’objectif de cet événement qui a un impact significatif sur la vie des familles concernées.