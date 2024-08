En Corse, une saison "difficile" pour les hôteliers et les restaurateurs

Selon Karina Goffi, le mode de location en Airbnb n'a pas seulement impacté le secteur de l'hébergement. Il a également asphyxié celui de la restauration. « Les restaurateurs sont très touchés également, puisqu'en louant sur la plateforme, les vacanciers ne vont plus au restaurant. Ils se contentent de faire fonctionner les grandes surfaces. Ils ne vont plus dîner dehors, ils pic-niquent sur la plage ou sur les aires de repos, et ça se ressent. Quand on s'entretient avec eux, ils nous répondent : 'Heureusement qu'il y a les locaux pour nous faire vivre’. D'ailleurs, on voit de plus en plus de restaurants fermer ces dernières années », s'inquiète la professionnelle.



En effet, pour les restaurants, la saison 2024 enregistre une baisse de 10 % à 21 % par rapport à la précédente. « Quand nous faisons l'état des lieux, nous sommes forcés de constater que notre économie prend un coup. Surtout que lorsqu'un établissement ne se porte pas bien, c'est tout un réseau qui en pâtit. Blanchisseurs, boulangers, primeurs… Tous sont des victimes collatérales de cette baisse de régime », détaille la présidente de l'Umih. Face à ce constat qui s'étend bien au-delà de l'île de Beauté, la branche nationale de l'Umih a même demandé aux antennes régionales de se rapprocher des tribunaux de commerce pour connaitre la tendance. « Ça sonne rouge partout ! Les petits restaurants qui ont ouvert pendant le Covid ont dû fermer boutique et là, on va encore perdre du monde. »