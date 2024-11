"En Corse, une dynamique a été créée" contre les violences sexuelles faites aux enfants

Chaque année en France, environ 165 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles. Un chiffre impressionnant, avancé par l’Association Mémoire traumatique et victimologie qui s’était appuyée sur plusieurs enquêtes de victimation pour revoir à la hausse le nombre de plaintes, évidemment bien inférieur (environ 1 500 par mois, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur en date d’août 2022 ). Cette estimation chiffrée a donné son titre au documentaire de Rémy Chauveau-Ciabrini 165 000 et +, l’Inadmissible. Nous l’avons rencontré à Lecci ce mardi soir, en compagnie d’Arnaud Gallais. Leur film venait d’être projeté au complexe Galaxy, en présence de plusieurs acteurs du territoire : des acteurs associatifs, mais aussi des professionnels de la Protection maternelle infantile (PMI) et des gendarmes issus de la Maison de la protection des familles, qui ont engagé une discussion à l’issue de la projection.Les associations Frequenza Nostra et C3S, ont été les acteurs majeurs de notre rencontre avec Arnaud. Bien entendu, il y a l’histoire d’Arnaud, il y a son livre J’étais un enfant (*), qui m’a particulièrement touché. J’ai été touché par son histoire, mais aussi par ce chiffre éloquent : 165 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Je me suis ensuite rapproché d’Arnaud et il y a eu l’opportunité de le suivre trois jours en Corse avec les caravanes, à Porto-Vecchio puis à Ajaccio . A la base, on devait partir sur un reportage de trois minutes pour Frequenza Nostra et C3S, mais c’est finalement devenu un documentaire de 36 minutes.Cette caravane de lutte contre les violences faites aux enfants a été initiée en mai 2023. Systématiquement, on va sur chaque territoire avec des associations locales. En l’occurrence Frequenza Nostra et C3S pour la Corse. Frequenza Nostra nous a dit : on va filmer. Pas de problème. Je trouve que l’oeil de la caméra permet d’apporter une vraie réflexion sur notre société. Elle s’attarde sur les visages, et on voit à travers eux énormément de détermination. C’est un film qui rend hommage aux actrices et aux acteurs de terrain en Corse, et qui nous montre aussi la Corse autrement. Car souvent, vu de Paris, la Corse c’est le tourisme ou un lien avec l’État français parfois un peu complexe ! Mais de cette Corse-là finalement, on n’en parle jamais. »Le principe de la caravane, c’est de proposer un débat inversé, donc de donner la parole à tous, aux différents professionnels, de santé ou de justice. Mais il y avait aussi la société civile et les associations. Pour moi, c’était important d’immortaliser ces moments-là, parce que ce sont ces moments qui vont permettre de sensibiliser la population et d'éveiller les consciences. Si ça permet de mieux protéger les enfants, eh bien on aura gagné.Souvent, on attend quelque chose de la personne qui est au-dessus de nous. Mais si on est critiques par rapport à l’immobilisme de ceux qui nous gouvernent, par rapport au peu d’actions engagées et au peu de politiques publiques qui sont mises en place, il n’est pas interdit aussi de se demander : et nous, qu’est-ce qu’on fait en réalité ? Avec la CIIVISE (la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mise en place par l’État en 2021) , on a recueilli 33 000 témoignages en l’espace de deux ans, de personnes qui ont été victimes. Que nous ont-elles dit ? Dans 8 % des cas seulement, on a dit à un enfant : je te crois, je te protège. Ca veut dire que dans 92 % des cas, on a dit à un enfant : je te crois mais je ne te protège pas, voire t’es un menteur ou t’es une menteuse. Plus de neuf fois sur dix, on s’est inscrit dans une forme de non dénonciation de crime ou d’agression sexuelles. Et toutes ces personnes-là ont eu à subir des conséquences sur leur santé. Ces chiffres disent que les enfants parlent, mais que nous ne sommes pas capables de les protéger. Donc plutôt que de libérer la parole, libérons plutôt une culture de la protection et soyons en capacité d’avancer. Le fil rouge de la caravane, c’est ça.