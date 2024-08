En Corse, pour désengorger les urgences et pallier le manque de médecins, 26 pharmacies peuvent traiter 6 pathologies courantes

Accéder à un médecin, surtout pour les touristes, peut parfois relever du parcours du combattant. Face à ce défi, l’Agence Régionale de Santé Corse soutient une initiative innovante portée par l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens qui vise à offrir une prise en charge rapide des petits maux du quotidien par des pharmaciens de proximité spécialement formés.Ce projet expérimental qui se déploie en Corse ainsi que dans trois autres régions : Bretagne, Occitanie et Centre-Val de Loire a été conçu pour répondre à plusieurs problématiques majeures. Il s'agit de pallier les difficultés d'accès à un médecin généraliste, particulièrement dans les zones de désertification médicale ou les régions côtières et touristiques. Le projet vise également à diminuer les recours inappropriés aux services d’urgence et à libérer du temps médical, tout en facilitant l’accès à un médecin lorsque cela est nécessaire.Concrètement, pour six pathologies courantes - petites plaies, brûlures superficielles, piqûres de tique, conjonctivites, cystites et maux de gorge - les patients peuvent désormais se rendre, sans rendez-vous, dans l’une des 26 pharmacies expérimentatrices en Corse. Sur place, un pharmacien spécialement formé évalue la situation et oriente le patient, le tout sans frais supplémentaires pour ce dernier.Le pharmacien utilise un protocole structuré pour déterminer la meilleure orientation pour le patient. Selon le cas, il peut conseiller un médicament adapté, orienter le patient vers un médecin pour un rendez-vous au cabinet ou une téléconsultation, ou recommander un service d’urgence si la situation le nécessite. Pour les cystites et les angines, le pharmacien peut même, dans certains cas, délivrer des antibiotiques après un test positif.Pour assurer un suivi rigoureux, le pharmacien contactera le patient sous trois jours. Avec l'accord de ce dernier, il informera également le médecin traitant des résultats de l’entretien et des orientations proposées.