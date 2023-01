En Corse, plusieurs évènements pour les Journées Mondiales des Zones Humides 2023

Haute-Corse



Dimanche 19 février 2023 (2 créneaux horaires : 09h30/12h00 ou 13h30/16h00)

Site RAMSAR réserve naturelle de l’étang de Biguglia

Les agents de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et du service valorisation, éducation à l’environnement et au développement durable vous enseigneront les nombreuses fonctions des zones humides et vous conduiront vers de belles découvertes sur 2 de sites remarquables : l’écomusée Lors de la visite, vous pourrez connaître les différentes espèces aquatiques et les techniques de pêche de l’étang, l’histoire de la lagune à travers les siècles et observer les oiseaux migrateurs qui font escale dans la réserve et la presqu’île de San Damianu Au cours d’une balade (2 km environ) en pleine nature, les animateurs vous feront découvrir tout au long du parcours les richesses faunistiques et floristiques de cette zone humide.



Mercredi 25 Janvier 2023 (09h30/12h00) Site RAMSAR l’étang d’Urbinu

Découverte des abords de cet étang très riche pour sa biodiversité et ses écosystèmes où l’activité humaine cohabite dans un relatif équilibre. Une histoire d’eau, de marais salés, de vasières, de pêche et d’oiseaux. Balade sur le sentier de la presqu’île d’Isula longua.



Tous les Mercredis du mois de Février 2023 (09h00 à 12h00) 1 er février, 8 février, 15 février et 22 février Site RAMSAR l’étang de Palo

Immersion dans un havre de paix où l’avifaune très diversifiée aime séjourner. La promenade le long du sentier de la presqu’île vous permettra de découvrir cet étang à la végétation variée et d’observer les oiseaux migrateurs. Vous pourrez rencontrer le pêcheur des lieux.



Dimanche 5 février 2023 (2 créneaux horaires : 09h00/12h00 et 14h00/17h00) Site RAMSAR l’étang de Palo

Au programme : balade sur la presqu’ile d’Isola avec plusieurs ateliers afin de comprendre l’importance des zones humides, observation de l’avifaune avec le PNRC, découverte de la flore, la pêche de l’étang et le cycle de l’eau.





Corse-du-Sud



Jeudi 2 février 2023 (BTS Gestion et Protection de la nature du Lycée Agricole de Sartène)

Découverte des zones humides temporaires de Campomoro-Senetosa avec l’OEC et le Syndicat Elisa



Vendredi 3 févier 2023 (Scolaire – Bac Pro)

Découverte de la Zone Humide du Campus AgriCorsica Dimanche 5 février 2023 (09h30 à 12h) et une date avant le 30 Juin 2023 Activité payante (50 €) L'anse de Porto Pollo : l'eau douce en héritage. Sortie Kayak avec Abbartello Kayak Nature