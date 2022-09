En Corse, plus de 14 000 personnes sont en situation d'illettrisme

Phénomène souvent caché et pourtant bien réel, l’illettrisme toucherait, au niveau national, 7% des 18-65 ans. En Corse, 14 000 personnes seraient concernées, dont plus de la moitié en situation d’emploi, selon les estimations de Karine Tirel, chargée de mission régionale pour l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). « La difficulté majeure de ce sujet, c’est son invisibilité. Ce chiffre parait énorme et pourtant personne ne va venir dire : ‘Je suis allé à l’école mais je ne sais pas lire et écrire’, les gens ont honte. Pourtant, des solutions existent. », assure-t-elle.



Et c’est pour les partager et les faire connaitre que l’ANLCI, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse et le Commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Corse ont organisé conjointement, ce jeudi 8 septembre, le séminaire « Connaître, comprendre et agir ensemble contre l’illettrisme », dans le cadre de la neuvième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.