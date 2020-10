En Corse les jeunes agissent pour un tourisme responsable

Une inscription en ligne préalable est requise : A l'issue de cette journée prévue le 17 octobre prochain à Cervioni, le comité citoyen des jeunes souhaite qu'il soit crée un premier Collectif euroméditerranéen composé d’au moins 100 étudiants et lycéens, intéressés pour entreprendre et (se) partager une reconnaissance de l’écotourisme en tant que moteur pouvant renforcer la transition écologique de la Région.Une inscription en ligne préalable est requise : https://forms.gle/ oL44XzQvh2RT5owVA

Le tourisme durable a le vent en poupe. Ils sont en effet toujours plus nombreux les voyageurs qui choisissent des vacances responsables et plus respectueuses de l’environnement. Cette tendance ne laisse pas insensible les professionnels du tourisme qui entre obligations législatives et demandes des clients optent toujours plus pour une offre à impact positif.Dans le droit-fil de ces bonnes pratiques les jeunes du comité citoyen "Parolla di a ghjuventù" ont donc décidé d'organiser une journée de promotion de l'écotourisme en Méditerranée avec un objectif affiché : sensibiliser les jeunes sur les perspectives de développements de l’écotourisme.