En Corse, les gendarmes roulent avec des motos électriques

La gendarmerie de Corse fait un pas de plus vers la modernité et l’écoresponsabilité. Deux motocyclettes tout terrain électriques, silencieuses et non polluantes, viennent d’être intégrées au parc motorisé des forces de l’ordre insulaires. Fabriquées par la société française Electric Motion, ces motos innovantes pourraient bien changer la donne en matière de préservation de l’environnement sur l’île. Développées avec 95 % de composants issus de la fabrication française ou européenne, elles offrent une autonomie remarquable et affichent des performances techniques adaptées aux missions en milieu nat urel. Légères, maniables et silencieuses, elles permettent aux gendarmes de se déplacer efficacement sur des terrains souvent difficiles d’accès, tout en limitant leur impact environnemental.



Ces engins seront principalement mobilisés pour renforcer la lutte contre les infractions à l’environnement. Les missions concernent notamment la protection des zones naturelles classées, la surveillance des sites où le camping est interdit, la prévention des dépôts de déchets sauvages, ainsi que la répression des rodéos motorisés en pleine nature. Les patrouilles auront également pour objectif d’améliorer la prévention des risques d’incendie, un enjeu crucial sur le territoire insulaire, particulièrement exposé durant la période estivale.