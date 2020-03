En Corse, les avocats passeront à la grève perlée

MV le Lundi 9 Mars 2020 à 19:55

Les avocats des barreaux de Bastia et d'Ajaccio choisissent une autre forme de protestation pour la poursuite du mouvement de grève entamé il y a deux mois contre la réforme des retraites.

Alors que encore pour cette semaine ils ont voté pour l'arrêt de toute l'activité judiciaire, à partir du 13 mars les audiences reprendront mais, dans le cadre d’une grève perlée, c'est à dire durant un jours par semaine.



Suivant les préconisations de la Conférence nationale des bâtonniers, les robes noires corses cesserons donc leur activité, sur le principe similaire aux journées Justice morte, un jours par semaine. Ainsi, les conseils seront en grève à Bastia et Ajaccio le mardi 13 mars, puis le Mardi 24 mars et le mercredi 1 avril. D'autres dates pourraient suivre.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements