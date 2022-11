En Corse, les Restos du cœur préparent la campagne d'hiver

La population touchée a quelques différences avec celle du continent. "Au niveau national, 40% de nos bénéficiaires ont moins de 25 ans mais ici, on n'a pas la même proportion car nous sommes une région plutôt âgée, avec beaucoup de bénéficiaires qui ont moins de 50 ans, détaille Raymond Ceccaldi. Ça va de la personne seule à la famille de huit enfants, des adolescents, des mineurs, énormément de familles mais la plus grosse part reste la personne seule ou avec un enfant, qui représente plusieurs centaines de personnes."



Le mercredi 23 novembre marquera le passage d'une période estivale où le nombre de bénéficiaires a explosé, à un hiver où les bénévoles se feront paradoxalement encore rares. "Trouver des bénévoles est un éternel problème qui a été aggravé par la crise covid, quand beaucoup d'entre eux ont préféré se protéger chez eux et ont fini par perdre l'habitude de venir, regrette Raymond Ceccaldi. Le bénévolat, par définition, ce n'est pas l'obligation, donc on en a perdu pas mal en route et on rame pour essayer de les retrouver."



Pour répondre à une demande toujours plus forte, les bénévoles - environ 200 en Corse-du-Sud - ne sont pas tous là que pour les missions alimentaires. "Il n'y a pas que la distribution mise en place, on a aussi des personnes en fonction des besoins : des cours de français, de rattrapage scolaire, du microcrédit, de l'animation pour enfants, énumère Raymond Ceccaldi. On a besoin de bénévoles pour ces mille choses."



Cette année, 360.000 repas devraient être servis en Corse-du-Sud, soit près de 30.000 de plus qu'il y a deux ans.