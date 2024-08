En Corse, la saison de ponte des tortues marines a commencé

Le 1er août, l'association Cétacés Association Recherche Insulaire (CARI) a annoncé sur ses réseaux sociaux que deux nouvelles pontes de tortues Caouanne ont eu lieu début juillet sur les côtes corses. La première ponte a été confirmée en plaine orientale, tandis qu'une tentative de ponte dans le golfe d'Ajaccio s'est révélée infructueuse, avec la probabilité que la ponte ait eu lieu ailleurs.



Pour protéger ces sites, un périmètre de sécurité a été mis en place en prévision de l'émergence des petites tortues, attendue début septembre. L'association a souligné que, comme l'été dernier, la Corse est parmi les premières régions méditerranéennes à connaître des pontes de tortues cette année, aux côtés du littoral d'Hyères.

L'année 2023 avait été marquée par un "été exceptionnel" avec près de 300 naissances de tortues marines sur les plages méditerranéennes. La Corse avait notamment connu une saison remarquable, alors que les pontes se faisaient habituellement sur les côtes de Grèce, Turquie ou Chypre.



Que faire si l'on observe une ponte ou l'éclosion de petites tortues caouannes ?

Pour les personnes qui pourraient être témoins d'une ponte ou de l'éclosion de petites tortues Caouanne, le CARI recommande de ne pas toucher les tortues et de veiller à ce que la lumière ne les dérange pas. Il est crucial de laisser les animaux tranquilles et de signaler toute observation à l'association via leur page Facebook.



Les traces caractéristiques laissées par une tortue sur le sable, semblables à un grand fer à cheval avec des bords en forme de roues de tracteurs, doivent également être signalées à CARI. Cela pourrait indiquer une ponte récente, et l'association se rendra sur place pour vérifier et protéger le nid si nécessaire.