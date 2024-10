En Corse, la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19 a débuté

Une seule visite, deux vaccinations. Le ministère de la Santé a officiellement inauguré sa campagne de vaccination 2024 contre la grippe saisonnière et le Covid-19, avec un appel à la double vaccination. Pour la deuxième année consécutive, les personnes peuvent se faire vacciner simultanément pour se protéger pour limiter les formes graves, les hospitalisations et les décès liés à ces deux virus. En Corse, bien que la vaccination ne soit pas au même niveau que dans d’autres régions, les professionnels de santé poursuivent leurs efforts pour sensibiliser la population.



Une campagne ouverte à tous mais ciblée sur les plus vulnérables

"La campagne vaccinale 2024 s'adresse en priorité aux populations les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les immunodéprimés, ainsi que les personnes souffrant de comorbidités telles que l'hypertension, le diabète, l’obésité, ou encore certaines formes de cancer. Les résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée figurent également parmi les priorités, tout comme les professionnels de santé en contact avec ces publics fragiles.​" indique l'ARS de Corse. « Toutes ces personnes à risque ont déjà reçu un courrier contenant un bon de vaccination », detaille l’Agence Régionale de Santé. Ce bon permet de se faire vacciner gratuitement dans n'importe quelle pharmacie de l'île.



Néanmoins, les autorités sanitaires soulignent que la campagne est ouverte à tous. « Toute personne qui souhaite se protéger, même si elle ne fait pas partie des groupes à risque, est libre de se faire vacciner », précise le Dr Antoine Grisoni, président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) de Corse. « La vaccination contre la grippe comme contre le Covid-19 est recommandée pour tous ceux qui veulent éviter les complications ou simplement réduire la transmission du virus autour d'eux. » L’un des objectifs phares de cette nouvelle campagne est la promotion de la double vaccination, une démarche permettant de recevoir simultanément les deux vaccins contre la grippe et le Covid-19 lors d'une même visite. « Cela représente un réel gain de temps et de praticité, tant pour les patients que pour les professionnels de santé », souligne le Dr Grisoni. « Pour beaucoup de personnes, devoir prendre rendez-vous deux fois, se rendre à deux reprises en cabinet médical ou en pharmacie, c’est une contrainte. La possibilité de se faire vacciner contre les deux virus en même temps enlève cet obstacle et augmente les chances que les gens se vaccinent. »



Cette simultanéité est non seulement encouragée, mais elle est aussi sans risque selon les professionels de santé. « La Haute Autorité de Santé recommande la double vaccination dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccins, quel que soit son âge », précise Sandrine Leandri, pharmacienne à Ajaccio et Présidente de l’Union des syndicats de Pharmaciens d’Officines de Corse. « Pour ceux qui préfèrent espacer les deux injections, par peur des effets secondaires ou de la fatigue, il n’y a pas de durée d'attente obligatoire entre les deux doses. Toutefois, pour ceux qui ont tendance à ressentir une fatigue importante après la vaccination, nous leur conseillons d'attendre au moins quinze jours entre les deux, surtout s'ils doivent se déplacer ou s'ils travaillent dans les jours qui suivent. »



La Corse et la vaccination : une réticence persistante

La Corse présente actuellement le taux de vaccination le plus bas de France, avec seulement 40 % de couverture contre la grippe parmi les populations à risque (contre 54 % au niveau national) et 14 % pour le Covid-19 (contre 31 % à l’échelle nationale). « En Corse, nous sommes en retard par rapport à la moyenne nationale », reconnaît le Dr Grisoni. Toutefois, il relativise : « Cela ne veut pas dire que les Corses sont indifférents aux questions de santé publique, mais plutôt qu’il existe une certaine méfiance, en partie héritée de la crise sanitaire de 2020-2021. »



Cette tendence est également alimentée par le climat insulaire. « Beaucoup de gens ici attendent les premiers signes de froid pour se faire vacciner », observe Sandrine Leandri. « Avec le beau temps qui persiste souvent jusqu’à l’automne, ils pensent qu’ils peuvent se permettre de retarder. C’est une erreur, car les épidémies ne suivent pas toujours le calendrier météorologique. Les premières vagues de grippe ou de Covid-19 peuvent arriver dès les vacances de la Toussaint, quand les déplacements augmentent. »



Sensibilisation et accessibilité

Les professionnels de santé insulaires, tout en observant la faible couverture vaccinale, continuent de sensibiliser la population et de promouvoir les bienfaits de la vaccination. « Il est important que les Corses comprennent que la vaccination, surtout la double vaccination, est un moyen simple de se protéger et de protéger les autres », martele le Dr Grisoni. « Chaque année, on voit des patients arriver avec des complications qui auraient pu être évitées. C’est d’autant plus vrai dans le contexte actuel, où nos hôpitaux sont déjà sous pression en raison du manque de personnel. »

Le défi principal pour cette saison hivernale sera donc de rendre la vaccination plus accessible, tout en l’inscrivant dans une démarche de sensibilisation. « Certains pensent que la grippe est un mal nécessaire, ou que le Covid n’est plus une menace sérieuse », note Sandrine Leandri. « Mais il ne faut pas attendre de se retrouver à l'hôpital pour comprendre l'importance de ces vaccins. »



Une démarche collective pour protéger l’île

« La protection de toute la population passe par une vaccination large et effective », conclut le Dr Grisoni. « C'est à nous, professionnels de santé, de continuer à informer et à rendre l’accès au vaccin aussi simple que possible. Mais chacun a un rôle à jouer pour garantir un hiver plus serein pour tous. »