En Corse, l'abstention aux élections continue de grimper, alerte l'Insee

Cette moindre participation des îles traduit certainement leur éloignement des centres de décision nationaux, mais elle s’inscrit aussi en Corse dans un contexte social et politique mouvementé au printemps 2022 avec des appels au boycott de l’élection présidentielle.

De plus, lors du scrutin présidentiel, les électeurs corses se mobilisent davantage pour le second tour que pour le premier tour (+ 2 points d’écart entre les deux tours). Or, cette tendance est à l’opposé de celle des régions métropolitaines (- 2,5 points). Toutefois, même au second tour, la participation électorale reste moindre sur l’île (66 % contre 76 %).



Une participation aux législatives dans la moyenne nationale Contrairement aux présidentielles, en 2022 les électeurs corses participent autant aux législatives qu’en moyenne métropolitaine (49 %). Ainsi, en Corse, 32 % des abstentionnistes aux deux tours de la présidentielle se rendent aux urnes pour élire leurs députés, contre seulement 6 % en métropole. Ils représentent un électeur sur dix sur l’île, soit une part huit fois plus élevée qu’au niveau national.

Cette meilleure participation insulaire peut traduire une plus forte appétence à élire des représentants locaux. En effet, à l’occasion du premier tour des élections régionales de 2021, 57 % des électeurs corses s’étaient déplacés aux urnes, une participation sans commune mesure avec celle des autres régions françaises (33 % en France). De même, ils s’étaient davantage mobilisés au premier tour des élections municipales qu’au niveau national (56 % contre 45 %).

Lors des élections présidentielle et législatives de 2022, 17 % des électeurs de Corse ne se sont pas rendus aux urnes. C'est l'une des conclusions d'une enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) parue ce jeudi 17 novembre qui indique que sur l’île, lors des quatre derniers tours seulement 30 % des inscrits on voté à chaque fois.La participation moyenne aux élections du président et des députés s’élève en Corse à 57,5 % en 2022. C’est la plus faible des régions de métropole (63,1 %) et ce malgré 233 000 citoyens inscrits sur les listes électorales regroupant 95 % des personnes résidant dans l’île et en âge de voter, soit le plus fort taux d’inscription des régions françaises.