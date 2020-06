En Corse-du-Sud, 69% des salariés toujours au chômage partiel, 63% en Haute-Corse

Même si le déconfinement est amorcé depuis maintenant près d'un mois, les entreprises n'ont pas repris leur rythme d'avant Coronavirus. La preuve en est qu'en Corse, au 2 juin, 72% des établissements du 2A et 76% du 2B avaient établi une demande d'activité partielle, cela représente 9 939 établissements concernés soit 90 de plus qu'au 26 mai. La Corse est au dessus de la moyenne nationale qui est à 70%.En tout, 10 210 demandes d’autorisation préalable d’activité partielle ont été déposées au 2 juin. C'est 110 demandes de plus par rapport au 26 mai. Cela représente 33 171 005 d'heures chômées ; 16,8 millions pour le 2A et 16,4 pour le 2B.Trois secteurs concentrent d'ailleurs 57% des demandes d’activité partielle. Il s'agit du commerce et de la réparation automobile, la construction et l'hébergement, la restauration. A ce jour, 9 005 établissements bénéficient de cette aide ce qui représente 66% des salariés du privé. Ainsi, l'Etat a déjà contribué à hauteur de 67 255 622 € sur cette aide exceptionnelle.Ces chiffres s'expliquent par une baisse d'activité liée à la crise sanitaire mais aussi par la fermeture des établissements liés au tourisme.