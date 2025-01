En Corse, deux projets de restauration soutenus par La Fondation du patrimoine et Airbnb

Le lundi 13 janvier, la Fondation du patrimoine a annoncé les lauréats du programme « Patrimoine et tourisme local » pour l'automne 2024. En Corse, deux projets ont été sélectionnés pour bénéficier de cette aide, dans le but de restaurer des sites emblématiques tout en renforçant le tourisme local.

tour et de 20 000 € pour la Maison Abbatucci.

"Ces restaurations visent à préserver le patrimoine tout en dynamisant l’attractivité touristique des régions concernées."

Les deux projets retenus sont la Tour Santa Maria di A Chjappella à Rogliano, en Haute-Corse, et la Maison Abbatucci à Zicavo, en Corse-du-Sud. Ces deux sites bénéficieront d'une dotation respective de 30 000 € pour laexplique la Fondation du Patrimoine dans un communiqué.Ce n'est pas la première fois que la Corse bénéficie de ce programme. En effet, d'autres projets emblématiques ont été soutenus dans les années précédentes. Parmi les lauréats figurent le Château de Quenza et le Nid d’aigle de Corte, deux sites qui ont également reçu une aide de 30 000 € chacun, soulignant l’importance de la Corse dans la valorisation de son patrimoine.Lancé en janvier 2022 par la Fondation du patrimoine, le programme « Patrimoine et tourisme local » a pour objectif de soutenir les projets de restauration d’édifices à vocation patrimoniale dans les territoires ruraux. Ce programme bénéficie d'un mécénat de 5,6 millions d'euros de la part d'Airbnb sur trois ans, et ce soutien sera renouvelé pour 2025 avec une enveloppe de 500 000 €.Les sites soutenus doivent présenter un intérêt patrimonial, architectural, culturel ou historique. En plus de la restauration, l’ambition est de dynamiser le tourisme local et de créer de nouvelles opportunités économiques pour les habitants, les commerces et les entreprises. Le programme est ouvert aux porteurs de projets privés, publics ou associatifs, et permet de soutenir des sites protégés ou non au titre des monuments historiques.

Ce programme est spécifiquement destiné à soutenir des projets dans les zones rurales ou dans les petites villes de moins de 3 500 habitants.