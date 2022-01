En Corse aussi, les aides-soignants de réanimation demandent plus de reconnaissance

D’autant plus avec la crise sanitaire. « Les soignants répondent présents vague après vague mais ils sont épuisés physiquement et moralement. La conséquence principale de cet épuisement, se traduit par la fuite du personnel hospitalier, entrainant un Turn over important dans ces services. », explique la FNASAPR. « On court à droite, à gauche, on ne sait pas de quoi demain est fait. On a l’impression de former des gens sur le tas alors que normalement c’est six mois. C’est très tendu », confirme Pierre. Des conditions de travail qui ont épuisé l’aide-soignant. Au point de faire un burn-out. « Je fais ce métier depuis 1998 et sincèrement il y a quelques mois j’étais à deux doigts de tout lâcher. Nous sommes pris pour des pions, absolument pas reconnus ».



C’est pourquoi la FNASAPR réclame plusieurs mesures. Notamment, « la formation des nouveaux arrivants par une formation d’adaptation à l’emploi (FAE), mise en place au niveau nationale », « une adaptation du ratio des aide-soignants par patients », « la reconnaissance et une revalorisation salariale des compétences en passant par une NBI et non une prime, puisque non prise en compte dans les retraites », et enfin, « l’augmentation des lits et des effectifs ». Seront-ils écoutés par le gouvernement ?





* Le prénom a été changé.