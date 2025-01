En Corse, 4 salariés sur 10 gagnent moins de 15 290 € par an

En 2022, 45 500 salariés en Corse ont perçu un revenu annuel inférieur à 15 290 €, soit 40 % des travailleurs insulaires, selon une étude de l’Insee publiée ce jeudi 30 janvier. L’île enregistre ainsi la plus forte proportion de bas salaires de France métropolitaine, loin devant la moyenne nationale (31 %). Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, cette situation, qui touche particulièrement les jeunes, les femmes et les travailleurs des secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration et de l’agriculture, s’explique par la forte saisonnalité de l’emploi, la prévalence des contrats courts et des temps partiels, mais aussi par une rémunération horaire inférieure à la moyenne.



Des contrats courts et des salaires horaires plus bas



L’étude pointe d’abord le faible nombre d’heures travaillées sur l’année. En moyenne, les salariés concernés cumulent 800 heures de travail, soit l’équivalent de 5,3 mois à temps plein. À titre de comparaison, les autres salariés en Corse effectuent en moyenne 1 810 heures, correspondant à un emploi à plein temps sur l’année.



Le recours aux contrats courts est aussi un facteur clé : « Sur l’île, 56 % des salariés à bas salaire travaillent de manière occasionnelle, essentiellement en saisonnier ou en contrat à durée déterminée, contre 15 % pour les autres salariés », indique l’Insee. Cette précarité est particulièrement marquée dans l’hôtellerie-restauration et l’agriculture, deux secteurs où l’activité est concentrée sur quelques mois de l’année.



Les salariés concernés perçoivent également une rémunération horaire inférieure à celle des autres travailleurs insulaires. En moyenne, ils sont payés 10,5 € de l’heure, contre 15,3 € pour le reste des salariés. Ce niveau reste toutefois au-dessus du Smic horaire net (8,6 €). Cet écart s’expliquerait notamment par la nature des emplois exercés : souvent peu qualifiés, ils sont majoritairement occupés dans de très petites entreprises, qui disposent de marges financières limitées.



Certains domaines d’activité concentrent une part importante de ces bas salaires. Le commerce arrive en tête, avec 6 750 salariés concernés, soit 15 % du total en Corse. L’hébergement (13 %) et la restauration (9 %) suivent de près. Ces secteurs, fortement liés au tourisme, fonctionnent avec de nombreux contrats saisonniers ou à temps partiel.

​L’agriculture détient le taux le plus élevé de bas salaires : 70 % des travailleurs du secteur perçoivent un revenu inférieur à 15 290 € par an, un record sur l’île