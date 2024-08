En Corse, 10% de voyageurs aériens en moins en juillet, stable depuis janvier

En juillet, les quatre aéroports corses – Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi – ont enregistré un total de 645 000 passagers, une baisse de 70 000 voyageurs par rapport à l'an dernier, selon les derniers chiffres publiés par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse ce 31 juillet. Ce recul représente une diminution de 24 000 passagers, soit -4 %, comparé à juillet 2019, la dernière saison avant la pandémie.



Cependant, sur les sept premiers mois de l'année, le nombre total de passagers atteint 2 384 926, stable par rapport aux mêmes périodes en 2023 et en 2019. Ce chiffre suggère une répartition plus équilibrée de la fréquentation touristique tout au long de l'année, au-delà des seuls mois estivaux.



Les variations entre les différents aéroports sont marquées. À Ajaccio, la tendance est clairement à la baisse, avec une diminution de 10 % en juillet, portant la baisse totale à 4 % par rapport à 2019 et à 2 % par rapport à 2023. À l'inverse, l'aéroport de Calvi se distingue par une performance solide, affichant une augmentation de 18 % par rapport à 2019 et de 8 % par rapport à 2023.



L'aéroport de Bastia connaît une diminution de 10 % en juillet par rapport à l'an dernier, mais la baisse est plus modérée sur l'année en cours, avec seulement -1 % depuis janvier et -6 % par rapport à 2019. L'aéroport de Figari, quant à lui, enregistre une baisse de 11 % en juillet par rapport à 2023, mais une légère augmentation de 1 % depuis le début de l'année et un bond de 17 % par rapport à 2019 pour les premiers mois de l'année.



Dans les ports



Concernant les ports de commerce, le mois de juillet a vu passer près de 734 000 personnes, en légère baisse de 1 % par rapport à juillet 2023, mais presque équivalent à juillet 2019, selon la CCI.



Pour les sept premiers mois de l'année, la fréquentation portuaire atteint 2 millions de voyageurs, en hausse de 2 % par rapport aux mêmes périodes en 2023 et 2019.