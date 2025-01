En Alta Rocca, la coopérative forestière SILVACOOP impulse une nouvelle dynamique pour la filière bois

En 2024, l’Alta Rocca a vu naître une dynamique prometteuse pour la valorisation de ses ressources forestières. À travers une action soutenue par l’Office de Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) et l’État, la coopérative forestière SILVACOOP a multiplié les interventions sur le territoire pour dynamiser la filière bois en forêt privée.



L’objectif principal : rassembler les propriétaires forestiers autour d’une gestion professionnelle et collective de leurs parcelles. SILVACOOP a ainsi proposé un accompagnement personnalisé, en organisant des réunions en mairie et en réalisant des diagnostics initiaux des zones concernées. Ces échanges ont également permis de sensibiliser les participants aux aides financières disponibles pour leurs projets forestiers. « Cette démarche vise avant tout à permettre aux propriétaires de donner une véritable valeur ajoutée à leurs parcelles, qu’il s’agisse d’exploitation, d’entretien ou de préservation environnementale », explique la coopérative. Les essences identifiées, telles que le chêne vert, le pin laricio et le pin maritime, représentent un potentiel certain pour répondre aux besoins croissants de la filière insulaire.



Au-delà des bénéfices pour les propriétaires, ce travail s’inscrit dans une volonté plus large de structuration de la filière bois en Corse. Approvisionner les transformateurs locaux, créer des débouchés pour les entreprises de travaux forestiers et renforcer l’autonomie de la région en ressources boisées font partie des enjeux clés.



L’initiative, lancée dès le premier semestre 2024, a déjà porté ses fruits en identifiant des zones forestières privées à fort potentiel. SILVACOOP poursuit son engagement auprès des propriétaires souhaitant valoriser leurs parcelles dans une optique de gestion durable, conciliant utilité économique et respect écologique.



Infos ++

Pour toute information complémentaire ou pour organiser la visite d’un technicien forestier, SILVACOOP est disponible via son site internet ou par téléphone au 06 18 58 06 54. Les propriétaires intéressés peuvent également prendre rendez-vous directement au bureau de la coopérative, situé à l’Open Spaziu, 7 avenue Xavier Luciani, à Corte, les mardis et jeudis, de 9h à 17h. Plus de détails sont disponibles sur le site : https://silvacoop.corsica .