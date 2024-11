En 2025, pourquoi acheter dans le cadre d’un programme immobilier neuf en Corse ?

Vous l’aurez compris, acheter en 2025 dans le neuf en Corse signifie assurer l’avenir de son patrimoine. Les studios et T2 dans des zones prisées comme Calvi s’adressent directement aux jeunes professionnels. Nous vous recommandons les T3 et T4 si vous êtes une famille qui souhaite s’installer durablement sur l’ile.

Les programmes immobiliers neufs incluent des garanties constructeur comme la garantie décennale. De plus, avec des biens prêts à être investis, un achat dans le neuf vous évite les mauvaises surprises. Définissez donc vos besoins et votre budget, puis contactez un promoteur local à Calvi, Lucciana, Bastia ou Bonifacio.