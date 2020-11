Emprunts toxiques : La Collectivité de Corse anticipe le remboursement par crainte d’une inflation des taux

« Il y a urgence à sortir des emprunts toxiques ». A l’Assemblée de Corse, jeudi matin, le président de l’Exécutif de la Collectivité de Corse (CdC), Gilles Simeoni, ne cache pas son inquiétude. Il demande une procédure d’urgence pour se débarrasser des fameux emprunts toxiques hérités du Conseil départemental de Haute-Corse et rendus potentiellement encore plus toxiques par la crise financière qui se profile dans le sillage de la crise sanitaire. Les emprunts toxiques, ce sont ces fameux emprunts Dexia – du nom de la banque franco-belge, spécialiste du financement des collectivités, qui les a proposés à partir de la fin des années 1990 - dans lesquels se sont engouffrés des milliers de collectivités locales – communes, départements et régions - en pensant faire une bonne affaire.



Un produit miracle

Ce prêt, vendu comme un produit miracle dans un contexte de forte concurrence bancaire, était censé leur garantir un financement à moindre coût et, donc, une réduction drastique de leurs charges. Le problème est qu’il a la particularité d’être structuré et à taux d’intérêt variable. Cela signifie qu’il comprend deux périodes : une première courte à taux d’intérêt très bas, voire nul, et une deuxième, bien plus longue, avec un taux indexé de manière plus complexe sur des valeurs financières comme la parité euro/franc suisse, des indices de marché, des matières premières… qui sont, par essence, volatiles. L’euphorie cède très vite à la panique après la crise financière de 2008, quand, par exemple, le franc suisse s’envole et fait flamber les taux. Nombre de collectivités, qui avaient massivement contracté ces prêts jusqu’à 20% de leur dette globale, risquent la faillite et se retournent contre Dexia qui sombre. La banque est remplacée pour le financement des collectivités locales par la SFIL, société publique détenue à 75% par l'Etat, 20% par la Caisse des dépôts et 5% par la Banque postale.



Le chant des sirènes

En 2013, pour trouver une issue, le gouvernement ouvre un fonds de soutien aux collectivités avec pour contrepartie attendue de renoncer aux actions contentieuses engagées au civil ou au pénal contre les banques prêteuses. L’ex-Conseil départemental de Haute-Corse (CD2B), qui avait cédé, à quatre reprises, entre 2006 et 2012, au chant des sirènes, n’y souscrit pas et choisit de continuer sur la voie judiciaire. « S’il l’avait fait, 75% de la dette aurait été prise en charge par l’Etat », précise Gilles Simeoni. En 2017, Bercy annonce une session de rattrapage pour les collectivités issues de fusion, le président du CD2B, François Orlandi, demande à y adhérer. Un projet de protocole transactionnel est signé, mais la SFIL et le gouvernement ne l’ont jamais entériné. Après la fusion des trois collectivités, la nouvelle Collectivité de Corse hérite de cette bombe à retardement. « A partir de 2018, nous avons négocié avec les préfets successifs et directement avec le gouvernement et sommes parvenus à quelques encablures de la signature d’un accord. On ne peut pas me faire le reproche de ne pas avoir discuté avec le gouvernement de façon sereine, argumentée et constructive pendant deux ans et demi. Il nous a été dernièrement signifié que la décision concernant le fonds de soutien était clôturée et qu’il n’y aurait pas de prise en charge, fut-elle, partielle de l’opération de rachat. Nous sommes obligés d’avancer seuls ».