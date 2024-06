Emilien Mattei élu président de la Ligue Corse de Handball

Profitant d’un week-end de finales de coupe de Corse chez les jeunes, les délégués de l’ensemble des clubs insulaires se sont retrouvés samedi en assemblée générale. Il s’agissait donc d’élire un nouveau président puisque Renaud Baldacci a décidé de passer la main après seize ans de bons et loyaux services. Plus de 50 délégués des clubs insulaires étaient donc rassemblés dans la grande salle de la Maison du Temps libre de Corte, en présence également de Jean-Luc Baudet, délégué de la Fédération française de Handball et référent des territoires.



Une seule candidature avait été enregistrée par la Ligue, en l’occurrence celle d’Emilien Mattei, ancien responsable de l’arbitrage en Corse. Il a donc été élu à la présidence de la Ligue à l’unanimité. Et d’emblée, le nouveau président a détaillé les objectifs de la Ligue sur les prochaines années avec tout d’abord le volet formation. Une formation à destination des cadres de manière à ce que tous les clubs affiliés à la Ligue corse de Handball puissent bénéficier d’entraîneurs diplômés en charge des jeunes licenciés, et ce dès la reprise des différents championnats de septembre 2025.



Le deuxième axe de travail portera sur le maintien et le développement du pôle espoir d’Ajaccio, mais également de la formation des jeunes U18 qui évolue au niveau national.



Emilien Mattei s’est ensuite félicité de la brillante accession du Hand Ball Corte en Nationale 2 la saison prochaine. Une accession acquise à 5 journées de la fin, mais qui fut difficile à conserver pour les protégés du président Joseph Orsatelli puisqu’ils n’étaient pas à l’abri d’un faux pas. Il est vrai que Corte avait son destin entre ses mains, et les handballeurs cortenais ont parfaitement géré leurs cinq dernières sorties, même s’il fallait avoir les nerfs solides lors de la dernière journée à Mougins où les locaux ont longtemps tenu en échec le HBC. Mais le résultat est là et Corte évoluera donc en N2 la saison à venir. Au niveau national la Ligue est consciente des difficultés rencontrées par les clubs du GFCA (N1) et de Corte (N2) au niveau du transport avec des déplacements une fois sur deux, et ce malgré l’aide apportée par la Collectivité de Corse, mais surtout ces difficultés se rencontrent au moment de la préparation de la saison.



L’insularité ne permettant pas d’organiser des rencontres amicales avec des équipes de haut niveau pour une préparation physique optimale. Mais quoiqu’il en soit, les clubs parviennent à surmonter ce handicap, comme a pu le prouver le HB Corte cette saison en étant fin prêt au moment de la reprise et en alignant 4 victoires lors des quatre premières journées !

Le nouveau président a rappelé également que la Ligue se portait bien avec une augmentation du nombre de licenciés qui est passé de 1240 à 1282 surtout du côté des féminines.



À l'issue de cette assemblée générale, le président sortant, Renaud Baldacci, a tenu à remercier l'ensemble des dirigeants qui l'ont soutenu durant ses années passées à la tête de la Ligue.