Électricité, ticket de caisse, allocation de rentrée scolaire, soldes… Ce qui change au 1er août 2023

Mais avant les changements du 1er août, n'oubliez pas : la clôture de la déclaration d'occupation des biens immobiliers. En effet, initialement prévue pour le 30 juin, la date limite a été reportée au 31 juillet 2023. Pour la première fois, il est désormais nécessaire que vous déclariez le statut d'occupation de chacun de vos biens immobiliers.





Électricité : + 10%

Les tarifs vont augmenter de 10 %, a annoncé le gouvernement mardi 18 juillet 2023. Le bouclier tarifaire, toujours en place et qui permettait jusqu’alors de réduire la facture des ménages de 43 %, va ainsi continuer de soutenir les ménages, mais seulement à hauteur de 37 % désormais avec cette nouvelle hausse au 1er août.





Ticket de caisse remis à la demande du client

À compter du 1er août, les tickets de caisse, de carte bancaire et les bons d’achat sont délivrés à la demande du client, exception faite des tickets servant de justificatif.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée à 3 millions de familles dès le 1er août dans les départements de Mayotte et de La Réunion et dès le 16 août 2023 en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.