« Electra - Journal d'un artiste (devenu) indépendant » : Le livre-Album tant attendu de Yoann Casanova

Philippe Jammes le Vendredi 17 Avril 2026 à 11:45

Il lui a fallu deux ans pour l’écrire, le peaufiner, l’éditer. Yoann Casanova, né à Bastia voilà 33 ans, vient de sortir un livre-album de 14 titres. Il est disponible sur toutes les plateformes et en librairies. Rencontre