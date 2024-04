Élections européennes : le parti communiste lance la campagne en Corse

« On aimerait faire le meilleur score possible, atteindre les 5 % pour envoyer 4 à 5 eurodéputés communistes. Cette élection à la proportionnelle favorise le vote de cœur et de conviction » explique Marc-Antoine Leroy. Ce jeune enseignant de 31 ans a fait la route depuis Ajaccio. ll est 57e sur la liste menée par Léon Deffontaines. Ce dernier, porte-parole du PCF, a été élu pour mener la liste "Fédération de la Gauche républicaine" à l'élection européenne du 9 juin prochain. La Gauche républicaine et socialiste, le MRC, les radicaux de gauche et des soutiens d’Arnaud Montebourg se sont rassemblés derrière cette bannière. « Notre liste s'appelle la Gauche unie pour le monde du travail. On a posé notre pierre dans cette volonté de rassemblement de la gauche » détaille Marc-Antoine. Il en veut aussi pour preuve la présence, en 3e position sur cette liste d'union, d'Emmanuel Maurel, membre fondateur de la Gauche républicaine et socialiste et de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, en 81e position.



Révéler l'espoir

Marc-Antoine y croit dur comme fer : « On s'adresse aux Français sans surfer sur leurs peurs ou sur leur colère, j'ai envie de révéler leur espoir. » En envoyant des élus combatifs et progressistes, il est persuadé de pouvoir changer les choses au niveau de l'Europe. Autre point fort aux yeux du Parti communiste insulaire, l'ouverture de cette liste : « 1/3 sont des personnalités de la vie publique, 1/3 des syndicalistes et 1/3 des politiques au sens stricto sensu. Avec des communistes bien sûr » s’amuse Michel Stefani. Si la conférence de presse est tenue pour lancer la campagne européenne, le secrétaire régional rappelle les valeurs qui animent son parti : « La situation européenne nous inquiète avec l’agression de Poutine envers l’Ukraine. On voit les répercussions ici. Et je rappelle que plus d’un Européen sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. » Michel Stefani évoque aussi les sujets locaux : la desserte publique remise en cause, l'arrivée des low cost qui ont un impact sur le service des usagers, l'inquiétude pour les 1300 salariés de Casino, dont l'offre des repreneurs n'est toujours pas connue. « J'ai peur que l’avenir institutionnel de la Corse passe avant l’urgence sociale. »



Tragédie humaine

Un peu plus incisif, il rappelle aussi les fondamentaux de son parti : « La lutte contre fascisme, contre la guerre et contre l'extrême droite. Nous voulons reprendre la main et nous sommes suivis par les autres partis progressistes en Europe. » C'est pour cette raison qu'il appelle à voter, le 9 juin prochain, pour cette liste de gauche unie avec un représentant insulaire « Jeune très engagé, membre imminent de l'association Corsica Palestina. Il diffuse déjà notre parole en Corse-du-Sud. Nous sommes à ses côtés pour exiger un cessé le feu et la fin de cette tragédie humaine », conclut Michel Stefani avant de donner rendez-vous à ses militants les 10, 11 et 12 mai prochain. « Véronique Paolantoni, 30e sur la liste, fera alors le déplacement », se réjouit le leader du PCF.