Élections à la chambre d'agriculture de Corse : Joseph Colombani défend son mandat

Vous défendez votre bilan de mandature de six ans à l’occasion de ces élections. Quels sont les points essentiels de ce bilan ?

On va parler d’abord de l’installation des nouveaux locaux de la Chambre d’agriculture à Vescovato. C’est un bâtiment extrêmement fonctionnel, permettant le regroupement de plusieurs structures comme les syndicats, la SAFER, la MSA et même le Crédit Agricole. Cette installation offre une fonctionnalité et une visibilité extraordinaires, montrant que l’agriculture pèse ou doit peser autant que les autres filières économiques. Elle garantit également des conditions de travail de qualité. Enfin, pour mémoire, cette opération nous a permis d’éviter un prélèvement de 1,4 million d’euros sur le fonds de roulement, que nous avons au final réinvestis en Corse. Quel que soit le candidat qui gagnera, il disposera d’un outil formidable au service des agriculteurs. Nous avions quatre propositions et avons choisi la moins coûteuse, avec un échange des anciens bâtiments sur lesquels il aurait fallu engager des travaux. Cela n’a pas été simple, notamment avec le déménagement, car certains s’y opposaient, mais cela a été une réussite à tous points de vue.



Quels autres projets avez-vous réalisés durant cette mandature ?

Le déménagement a permis d’imaginer et de développer des initiatives comme le Salon de l’agriculture corse, que nous avons mis en place avec de nombreux partenaires, notamment la Chambre des métiers et les concessionnaires agricoles. Nous en sommes aujourd’hui à la 4ᵉ édition. Il y a aussi le projet de marché de gros, actuellement en cours, et la création d’une Chambre unique, une réalisation importante après des années de discussions sans aboutir. À cela s’ajoute notre travail quotidien sur plusieurs dossiers clés : l’eau, la mise en place d’un abattoir pour petits ruminants, la préservation d’une coopérative céréalière de transformation, qui malheureusement a fermé mais reste un projet d’avenir.

Nous avons également travaillé sur les filières bovines, avec un projet de méthanisation et un autre d’obtention d’un signe officiel de qualité. À Casabianca, nous sommes intervenus activement pour permettre l’installation de 22 jeunes via l’Office foncier, ce qui était une revendication majeure sur le foncier. Cette installation des jeunes était au cœur de notre action, même si nous avons rencontré des obstacles, notamment avec l’ODARC. On nous a retiré la compétence sur l’installation des jeunes, mais nous nous sommes battus pour prouver l’intérêt de les intégrer à une structure comme la Chambre d’agriculture, au plus près des techniciens qui les accompagneront. C’est une partie importante du bilan. Je suis toutefois conscient qu’il reste encore beaucoup à faire.



Justement, pour la prochaine mandature, quels seront vos principaux projets ?

Nous avons commencé, lors de cette mandature sortante, à élaborer un projet agricole pour la Corse sous la forme d’une Loi d’Orientation Agricole. Malheureusement, ce projet a été bloqué au moment de la dissolution de l’Assemblée Nationale. Toutefois, dans le cadre de l’autonomie de la Corse, nous avons rédigé un projet agricole que nous souhaitons partager avec les autres syndicats et agriculteurs, sous l’égide de l’ODARC, puisque c’était une commande de l’Exécutif de Gilles Simeoni.



Avez-vous pu présenter ce projet jusqu’à présent ?

Non, nous n’avons pas encore eu l’occasion de le présenter, de le discuter et de le concerter. Nous espérons le faire rapidement, car c’est indispensable pour l’avenir de l’agriculture et de la Corse d’avoir un projet à long terme. L’objectif est de tendre vers l’autonomie alimentaire tout en soutenant les filières d’exportation. Cela permettrait d’assurer un équilibre de la balance commerciale et d’aller vers une véritable souveraineté alimentaire.



Quels sont, selon vous, les grands principes à mettre en place pour l’avenir de l’agriculture corse ?

Il y a cinq grands principes essentiels. Le premier, c’est de garantir un revenu décent aux agriculteurs. Le deuxième, c’est de produire pour toutes les bourses, pas uniquement pour une élite. Ensuite, il faut produire dans le respect de l’environnement, avec des pratiques durables et écologiques. Le quatrième principe, c’est de produire sur tout le territoire insulaire, avec un modèle d’exploitation familiale, sans grands regroupements. Enfin, il est crucial d’organiser la production autour de ces principes et de les inscrire dans un cadre concret. Bien sûr, d’autres aspects peuvent s’ajouter à cette base.



Comment envisagez-vous la mise en œuvre concrète de ces principes ?

Un autre point clé concerne la répartition des rôles entre les différents acteurs : la DRAF, l’ODARC, les Chambres d’agriculture, les filières, les syndicats… Il faut définir précisément le rôle de chacun pour éviter les chevauchements. Chaque entité doit avoir une feuille de route claire, des objectifs précis, des moyens adaptés et une reconnaissance de sa mission. Aujourd’hui, on prête facilement aux Chambres d’agriculture des compétences qui ne sont pas les leurs. Leur rôle est avant tout de formuler des propositions et de mettre en œuvre les décisions validées par les autorités publiques et politiques. Ce sont aux élus de décider. S’ils refusent nos propositions, qu’ils assument et nous jugerons sur pièce. Mais la concertation me paraît essentielle.



Quelles seront les prochaines étapes une fois cette concertation aboutie ?

Une fois que les principes, les objectifs et la gouvernance sont définis, il faudra établir les moyens nécessaires : accès au foncier, développement des marchés, financement, formation, gestion sanitaire, ressources en eau, transports… Concernant le sanitaire, nous devons aussi avoir une réflexion commune face aux contraintes comme la Xylella, la fièvre catarrhale ou la punaise diabolique. Mais aujourd’hui, nos réflexions restent sans portée, car elles ne sont pas reprises par les autorités publiques et politiques.

Il faut arrêter de pédaler dans la semoule. Si nos propositions restent sur la table ou finissent à la poubelle, nous n’avancerons pas. Forts de notre expérience, de nos combats et de notre acharnement, notre objectif est de présenter les projets déjà rédigés à l’ensemble des agriculteurs et des syndicats, puis de les ajuster si nécessaire. Ensuite, nous aimerions soumettre un document final à la CdC pour obtenir l’adhésion des élus et, ensemble, le porter à Paris et à Bruxelles.



Vous visez donc une sortie de la Politique Agricole Commune (PAC) ?

Exactement. Le but est de sortir de la Politique Agricole Commune. Elle est « commune », mais elle n’est pas adaptée aux spécificités de la Corse.