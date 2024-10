Élections à la Ligue corse de football : Le comité directeur ne suit pas le CNOF

Il n'y aura donc qu'une liste en présence pour l'élection du président de la Ligue Corse de Football. Ce lundi soir les membres du Comité directeur de la Ligue ont rejeté la demande de conciliation du CNOSF, qui préconisait la réintégration de la liste de Stéphane Vannucci, invalidée il y a quelques semaines. Le motif de l’invalidation portait sur la présence sur la liste du docteur Pierre Éric Favre en tant que délégué aux médecins. Or celui-ci ne justifie pas des six mois minimum de licence auprès de la Ligue. Après le retrait de la liste d’Antoine Emmanuelli puis l’invalidation de celle de Stéphane Vannucci, ne reste donc plus en lice que celle de l’actuel secrétaire général de la ligue Jean-Luc Airola. Les élections auront lieu le samedi 26 octobre.