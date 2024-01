Élections à l’Université de Corse : égalité... presque parfaite !

Alexandre Antonini le Vendredi 26 Janvier 2024 à 11:14

Ce jeudi 25 janvier les élections générales de l’Université de Corse ont mobilisé 812 étudiants sur 4 300. Le dépouillement, effectué dans la soirée, a réservé une surprise (ou pas...) : les deux listes en lice - Uniti per l'Università, qui réunit CGC (Cunsulta di a Ghjuventù Corsa) et GI (Ghjuventù Indipendentista) et Ghjuventù Paolina (GP) - ont décroché le même nombre de sièges, soit 10 chacune, dans les divers conseils et commissions.