Election de la Ligue Corse de Football : "Uniti pè una Strada Cumuna" veut voir plus loin

Votre liste s’inscrit résolument dans une démarche d’union ?

Absolument, c’est la base même de notre démarche. Nous voulons rassembler les acteurs du football qui sont prêts à œuvrer pour résoudre les difficultés du football corse. Il ne s’agit pas d’un discours théorique, mais d’une analyse pragmatique issue du terrain.



Cependant, alors que les élections approchent, l’union ne semble pas encore être une réalité ?

Effectivement, les discussions que nous avons eues n’ont pas permis de créer un consensus total. Nous avons tout de même pris nos responsabilités en formant une liste qui regroupe des clubs majeurs, comme le SCB, l’ACA et le GFCA. Notre objectif est de servir exclusivement le football amateur corse, et je pense que notre légitimité ne peut être contestée.



Certains pourraient parler de querelles de clochers...

Ce serait réducteur. Notre démarche n’est pas une opposition de personnes, mais une vision plus large du football corse. Nous proposons un programme ambitieux pour faire avancer notre discipline. Nos différences sont légitimes et nous allons les expliquer lors d’une conférence de presse où nous présenterons les grands axes de notre programme.



Un problème de validation a été soulevé concernant votre liste. Quelle est la situation ?

Il s’agit d’un point de règlement en cours d’examen par la commission compétente. Nous restons confiants quant à notre légitimité et à la solidité de notre vision pour le football corse. Nous continuerons à suivre toutes les démarches nécessaires pour être présents lors des élections.



Votre détermination reste-t-elle intacte malgré ces contretemps ?

Absolument. Nous ne souhaitons pas nous perdre dans des débats juridiques ou des rivalités personnelles. Notre ambition est de donner un nouvel élan au football corse en mettant en avant l’intérêt général, pour tous les clubs de l’île, sans distinction de statut ou de catégorie.