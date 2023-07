Élection de Miss Corse : qui sont les candidates ?

Originaires de Bocognano, Bastia, Ile Rousse, Corte, Casaglione et Ajaccio, les 9 candidates sont en train de fignoler leur préparation en vue de la soirée du 28. Avec au bout de l’élection locale, le Graal : celle qui remportera le titre de Miss Corse sera désormais en lice avec une trentaine d’autres jeunes femmes pour le concours de beauté le plus célèbre de France.



Mais avant d’en arriver là, l’aventure a commencé par une annonce de recrutement postée par le Comité Miss Corse.

“Nous recrutons sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et les candidatures se font par mail, avec des photos” explique Mariana Bozzi, présidente du comité. “Auparavant, il y avait des élections dans plusieurs communes, ce qui amenait à l’élection de Miss Corse. Mais le comité étant une association, nous sommes bénévoles. Nous avons tous un métier et tout simplement pas assez de temps pour tout faire. Mais nous espérons pouvoir les organiser à nouveau dès l’année prochaine”.



Une fois les miss sélectionnées, selon les critères imposés par le comité Miss France, à savoir une taille minimum de 1.70 m, plus de 18 ans et sa résidence principale en Corse, elles ont été réunies à Porticcio lors d’une journée de casting au mois de mai. “Ce jour-là vient l’épreuve de la toise. Chaque année, quelques jeunes femmes sont recalées, car il leur manque des petits centimètres…” confie Mariana Bozzi.



Celles qui sont retenues sont alors au tout début de leur rêve. C’est une journée qui se déroule entre briefing, maquillage, coiffage, vêtements, pour terminer par la séance photo qui immortalisera leur participation à l’aventure. C’est également à ce moment que leur numéro de passage sera tiré au sort “Dès le 1er jour le hasard leur attribue le numéro qui les suivra jusqu’à l’élection. Que ce soit pour les présentations dans la presse, sur les réseaux sociaux et l'ordre de passage sur scène le jour J, le numéro ne change pas. Cela évite bien des problèmes” confirme Mariana Bozzi.



Comme dans un ruche

Jusqu’au jour de l’élection, les 4 personnes qui composent le comité sont comme dans une ruche. Pierantoine d’Orazio, chorégraphe et professeur de danse, est vice-président et directeur artistique, il chapeaute toute la partie artistique du spectacle, Séverine Maraninchi, professionnelle de la coiffure, s’occupe de la mise en beauté, Laetitia Duclos, miss Corse 2016, est la community manager et s’occupe des réseaux sociaux.



La présidente Mariana Bozzi, quant à elle, accompagne la miss élue toute l’année, jusqu’à Miss France et après, lors d’évènements en Corse, interview, photos. C’est un travail sur quasiment toute l’année, qui demande beaucoup d’énergie. ”Je prends ça un peu comme un rôle de grande soeur, on crée un vrai lien avec les filles même si la gestion n’est pas toujours évidente”. Pour elle, la beauté n’est pas forcément l’atout premier pour être élue Miss “de plus en plus le public et le jury prennent en compte la personnalité, la prise de parole, l’aisance des candidates”. Le vieil adage “sois belle et tais toi” semble ne plus être de mise.



Le rêve de Mariana Bozzi ? Sans surprise, c’est bien évidemment de voir une Miss Corse accéder, enfin, au titre suprême de Miss France “mais une de nos Miss dans le top 5, ce serait déjà super !”



Première étape vendredi 28 juillet à Porticcio.