Eglise de Corse : les nominations pour la rentrée 2022

– M. l’abbé Antoine Peretti est déchargé de sa mission d’aumônier diocésain du Secours catholique de Corse. Il demeure curé des paroisses du Haut-Ornano, du Haut-Taravo et de l’Istria.



– M. Alain Rousseau, diacre, est nommé aumônier diocésain du Secours catholique.



– M. l’abbé Samuel Tove, dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé vicaire des paroisses des unités Bas-Ornano, du Prunelli, du Prunelli Suttanu et de la Rive-Sud.



– M. l’abbé Jean-Christophe Avazeri est déchargé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Ajaccio. Il est nommé aumônier et formateur de la communauté des Clarisses de Sartène.



– M. l’abbé Frédéric Després est déchargé des paroisses des unités de Mezzavia et d’Alata. Il est nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Ajaccio.



– M. l’abbé Chrétien Kpodzro, dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé curé des paroisses des unités de Mezzavia et d’Alata.



– M. l’abbé Robert Gazdowicz , dans le cadre de la convention avec son diocèse, est déchargé des paroisses Notre-Dame des Victoires et Saint-Pierre de Montesoro. Il est nommé curé des paroisses des unités d’Aleria, Notre-Dame de Pancheraccia, La Serra et Tallone.



– Le P. Thomas Brenti, dans le cadre du canon 693, est accueilli pour un an dans notre diocèse ; il est nommé administrateur des paroisses de Notre-Dame des Victoires et Saint-Pierre de Montesoro.



– Le P. Jean-Marie Lafite, chanoine régulier du Latran, avec l’accord de ses supérieurs, est déchargé des paroisses de l’unité de la Côte des Nacres et admis à demeurer en Corse comme prêtre retiré.



– M. l’abbé Léon-Marie Amegatse, dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé administrateur des paroisses de l’unité de la Côte des Nacres.



– M. le Chanoine Pierre Pinelli est déchargé de la paroisse Sainte-Marie de Bastia. Il devient prêtre retiré et demeurera à Sainte-Marie-Siché.



– M. l’abbé Serge Casanova est déchargé des paroisses de Saint-Jean-Baptiste de Bastia et de Cardo. Il est nommé curé des paroisses de Saint-Paul de Toga et de Ville de Pietrabugno.



– M. le doyen Georges Nicoli est déchargé des paroisses de Saint-Paul de Toga et de Ville de Pietrabugno. Il est nommé, pour un an, administrateur des paroisses Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie de Bastia et de la paroisse de Cardo. Il demeure curé de Notre-Dame de Lourdes à Bastia.



– M. l’abbé Alphonse Nakima, dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé pour un an vicaire de la paroisse Sainte-Marie de Bastia.



– M. l’abbé Malachie Sébastien Nkoa, dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé pour un an vicaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bastia et de la paroisse de Cardo.



– M. l’abbé Paulo Victor Lombardi dans le cadre de la convention avec son diocèse, est déchargé des paroisses de Saint-Paul de Toga et Ville de Pietrabugno. Il demeure vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ; il est nommé vicaire des paroisses Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie de Bastia et de la paroisse de Cardo.



– M. l’abbé Pierre Bertoni est nommé curé des paroisses des unités de Sartène et Tallano.



– M. l’abbé Luc Zingan dans le cadre de la convention avec son diocèse, est nommé curé des paroisses des unités de Cervione, Moriani et Alesani.



– M. l’abbé Louis El Rahi est nommé responsable de l’organisation de la participation de notre diocèse aux JMJ de Lisbonne en 2023.



– M. l’abbé Sébastien Dufour, en accord avec la Fraternité Saint-Pierre dont il est membre, est accueilli pour un dans notre diocèse ; il est nommé chapelain adjoint des fidèles attachés à la forme extraordinaire du rite romain, plus spécialement chargé de la Haute-Corse.



– Le P. Benoît-Philippe Peckle achève une année sabbatique de service pastoral à Bastia et rejoint sa province dominicaine.